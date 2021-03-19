У суботньому номері газети «Гомін»  20 березня ви зможете прочитати:

Героям боротьби з коронавірусом – народна вдячність
Їхня боротьба з невидимим, але вельми небезпечним вірусом не залишилася непоміченою. Вона відзначена на найвищому рівні державними нагородами. А головне – гідно оцінена населенням.
Друзі називали його Максим Добре Серце
Класик української поезії XX століття, перекладач, публіцист, громадський діяч, літературознавець, академік АН УРСР і СРСР Максим Тадейович Рильський народився 19 березня 1895 року. Все плинне, але вічними є правда, любов і краса, що стали духовною основою творчості Рильського.
Ретроекспозиція видатного митця
Придністровський державний художній музей (ПДХМ) представив міні-виставку видатного живописця, заслуженого діяча мистецтв ПМР Геннадія Зикова. Його внесок у розвиток культури нашої країни неоціненний. В експозиції, присвяченій 90-річчю від Дня народження майстра, представлені твори художника 50-х – 60-х років минулого століття, виконані в техніці кольорової ліногравюри.
Російське шоу з придністровським акцентом
Заслужена артистка ПМР Ольга Варвус увійшла до складу експертів вокального телевізійного шоу «Ну-ка, все вместе!» Конкурсна телепередача виходить в ефір щонеділі на каналі «Росія 1».
Музичні перемоги придністровців
У лютому 2021 року студент Придністровського державного інституту мистецтв ім. А. Рубінштейна Лев Соломонович став призером міжнародного ювілейного фестивалю Британського коледжу акордеоністів.
Проводи Масляної в Рибниці
Масляна вважається старовинним народним святом. По суті, це прощання з зимою й урочиста зустріч красуні-весни. Конкретної дати святкування цього дня в календарі немає, але його можна вираховувати й самостійно