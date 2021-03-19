Анонс газеты «Приднестровье» на 20 марта

В субботнем номере республиканской газеты читатели смогут прочитать о работниках сферы ЖКХ, качестве питания в Парканской школе-интернате, организации досуга во время карантина и многом другом.

Работают ли в подъезде лифт и мусоропровод, чисто ли во дворе, исправно ли служат внутридомовые коммуникации?.. Работники жилищно-коммунальной сферы отвечают за обширный перечень вопросов. О неприметных, скромных людях, отмечающих профессиональный праздник в третье воскресенье марта, – в житейско-философской зарисовке «ЖКХ определяет сознание».

Почему нужно популяризировать электронные госуслуги, как идет цифровизация в Приднестровье, какие бывают на этом пути сложности и к чему вообще приведет развитие новейших технологий, в беседе корреспондента издания с Александром Димитрогло, заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В феврале приднестровские социальные сети взбудоражила публикация о качестве питания в Парканской средней общеобразовательной школе-интернат. Правительство, минсоцзащиты и общественники инициировали в учреждении соответствующую проверку. К каким выводам пришла комиссия, вкусно ли кормят в столовой интерната и как одеваются его воспитанники, читайте в субботней толстушке.

Воспитание детей – непростое дело. Всегда есть риск не только самому перевоспитаться, но и увидеть мир другими глазами. О том, как это обычно происходит в зарисовке «Кто кого?»

Как заниматься спортом во время карантина всей семьей? А может быть, пандемия – это верный знак того, чтобы начать вести здоровый образ жизни? Ответы на эти вопросы читателям газеты даст спортивная семья Никитиных из Бендер.

В Филадельфии, где сейчас живет герой очерка «Опустел, приутих наш Тирасполь», в одном из многочисленных кафе-баров и ресторанов на знаменитой Аллее Элфорта можно услышать его голос. Наш земляк Анатолий Ядров исполняет песни, которые любят не только эмигранты из бывшего СССР, и туристы из других стран мира, но и местные жители с удовольствием слушают их.

Вот, кажется, все у человека есть, и муж, и ребёнок, и достаток. Но некоторым не нравится спокойная и размеренная жизнь, мол, все надоело, все предсказуемо, каждый день одно и тоже. Хочется приключений, драйва, адреналина. А к каким последствиям, бывает, приводят подобные приключения, читайте в материале «От добра добро не ищут».

Случается в жизни и так, что гордость и предубеждение одного человека, его нежелание слушать и слышать, ломает сразу несколько судеб. Историю из жизни женщины читайте в статье «Назло…себе»

Чем питать рассаду томатов, как получить свежие огурцы уже в мае, и причём тут город Луховицы — в традиционной рубрике «Во саду ли, в огороде». Также в номере: гороскоп, истории каждого дня и фотоконкурс «Молодые лица Приднестровья».