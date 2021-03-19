Читиць ын нумэрул дин сымбэтэ, 20 мартие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Челебра кэсуцэ атраӂе спре сатул Роги дин районул Дубэсарь туришть ну нумай дин стрэинэтате, дар ши дин алте райоане але републичий ноастре, каре, ын консечинцэ, ау алес локалитатя пентру а се стабили ку траюл. Ын анул курент, шь-ау прокурат о касэ, ынэлцатэ дупэ тоатэ леӂя дин пятрэ ши лут, ын ачест сат доуэ фамилий тинере, вените дин орашеле Рыбница ши Дубэсарь. Идея ле-а венит дупэ че ау визитат кэсуца бутафорикэ, поменинду-се ынтр-о атмосферэ феерикэ. Дин артиколул «Ла кэсуца чя дин… гипс-картон» вець афла че май атраӂе туриштий ын ачест колцишор де рай.

Пэдуриле, каре ындеплинеск функций де протекцие а апей, солулуй, санитаре ши иӂиениче сынт ынкадрате ын чя май ыналтэ категорие – пэдуриле дин примул груп. Де протежаря пэдурилор, реымпэдуриря, ымпэдуриря ши тэеря копачилор ын скопул крештерий плантациилор екстрем де продуктиве ши дурабиле дин пункт де ведере еколоӂик сынт респонсабль силвикулторий. Каре сынт сарчиниле принчипале але Дирекцией пентру ресурсе форестиере ши де вынэтоаре? Вець афла, читинд артиколул «Тезаурул ностру комун – пэдуриле».

Комуникаря прин пошта електроникэ, месаже инстантанее, навигаря пе интернет, май алес пе диверсе рецеле де сочиализаре сынт принчипалеле пункте де интерес пентру копиий ши тинерий ноштри. Интернетул се дезволтэ, тот май мулт атрэгынд ын лумя са копиий, яр пэринций бат аларма. Презинтэ оаре интернетул перикол? Тирасполянул де доар 16 ань, Иван Добровольский, е конвинс прекум кэ тотул е релатив ши кэ интернетул, фолосит ку ынцелепчуне, поате девени кяр ши о сурсэ де венит. Читиць артиколул «О привире спре виитор».

Ной системе де иригаций ау апэрут пе кымпуриле фабричий де консерве дин Каменка.

Ын анул ачеста, мазэря верде ла фабрика де консерве дин Каменка ва фи култиватэ пе проприиле кымпурь. Ын ачест скоп ау фост резервате 500 де хектаре. Вор фи семэнате чирка 10 фелурь де хибризь ши союрь де елитэ. Пентру о реколтэ бунэ, потривит експерцилор, е нечесарэ о иригаре кореспунзэтоаре. Ын артиколул «Инвестим ын роада виитоаре» вець афла кыте стропиторь ротативе де иригаре ау фост акизиционате ши кум еле функционязэ.