Анонс газеты «Приднестровье» на 13 марта

Весна вступила в свои права. И в ее календаре немало знаменательных праздников и событий. Итак, что же подготовили журналисты издания главной газеты республики в свежем номере субботней толстушки?

Народные праздники, традиции, ремесла… – всё это оказывает влияние на облик государства, всё это востребовано в современном мире. О развитии этнографического туризма и не только – в материале «Масленица как повод поговорить о национальном достоянии».

Есть в тираспольском спорте такая традиция проведения баскетбольного турнира среди женщин памяти Татьяны Симоненко. В какой-то мере уникальный в своем роде, потому как ни у нас, ни у наших соседей женских соревнований такого типа нет. Имя женщины, оставшееся в истории, может многое сказать нашим спортсменам. В рубрике «Незабытые имена» вспоминаем тираспольскую баскетболистку.

Тираспольский городской Совет народных депутатов наладил контакты с жителями города посредством социальных сетей. Яркий пример тому – тема переполненных стоянок автомобилей в жилых дворах столицы, поднятая в группе горсовета в Facebook. Также горсовету удалось оперативно отреагировать на информацию о бедственном положении дома №40 по улице Юности, о чем газета расскажет в обзоре соцсетей.

Перу советского историка Алексея Сурилова принадлежит художественная книга «Адмирал Дерибас». В ней находим любопытные свидетельства о Приднестровье; о селе Незавертайловка, о том, как жили на территории края до вхождения в состав Российской империи, «Во времена Дикого поля».

В наш обиход давно и прочно вошло слово «аборт». Пусть, как это часто бывает, женщина идет на аборт под давлением различных, кажется, непреодолимых тяжелых обстоятельств, и даже отец будущего ребенка заставляет ее сделать этот роковой шаг – но все равно окончательное решение принимает она сама. Нередко они приходят в церковь на исповедь и старые, и каются в том, что убили своих неродившихся детей. О страшном выборе в статье «Нерожденные»…

Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения». Здесь каждый может рассказать о наболевшем, внести предложения в работу той или иной службы, а также получить ответы компетентных органов на озвученные ранее вопросы.

Чувство юмора – незаменимое качество характера, которое помогает нам с честью выйти из самой сложной ситуации. Вот и героиня субботнего рассказа, благодаря природной находчивости и чувству юмора смогла предотвратить романтический флирт оступившегося мужа с пользой для семейного благополучия. Об этом в рассказе «Бальмонт и ведро картошки».

Стартовал фотоконкурс «Молодые лица Приднестровья». Первая ласточка: снимок Елены Перстнёвой.

Также в номере — гороскоп, новые рецепты приднестровской кухни и многое другое.