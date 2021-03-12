Газета – спутник жизни

Периодические печатные издания неотъемлемая часть конгломерата средств массовой информации. У газет своя специфика и свои особенности, свои поклонники и почитатели. Причем это немалый пласт информационного общества, отдающего предпочтение слову, традиционно изложенному на бумаге.

Популяризация республиканских газет, расширение читательской аудитории, широкое распространение информации о возможности подписки на государственные периодические издания – все это задачи, которые возложены на сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Их каждодневный труд состоит в том числе и в этом.

Исторически так сложилось, что большинство подписчиков республиканских газет «Приднестровье», «Гомiн», «Адевэрул Нистрян» проживает в столице. Оно и понятно, учитывая, что Тирасполь самый густонаселенный город ПМР. В связи с этим и особое внимание, которое сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» уделяют столичным в потенциале подписчикам. В союзники по проведению подписной кампании они избирают разных людей. Недавно они встретились с начальником управления культуры госадминистрации г. Тирасполя и г. Днестровска Оксаной Кучеренко.

В утвержденной главой государства Стратегии развития Приднестровья до 2026 года особое внимание уделено сохранению самобытности приднестровского народа, языков населяющих республику народностей, культуры, традиций и обычаев. И кому как не работникам культуры этим заниматься. Не последнюю роль в этом призваны играть и СМИ, в том числе печатные. Темы развития культуры, профессионализма ее работников, культурных связей, межэтнических отношений получили постоянную прописку на страницах республиканских газет. Это делает их привлекательными для подписки.

Республиканские газеты, издающиеся на трех официальных языках ПМР, выписывают для Домов культуры, библиотек других учреждений сферы культуры.

На «Приднестровье», «Гомiн», «Адевэрул Нистрян» подписаны все 7 управлений культуры городов и районов Приднестровья. Их чтение уже стало привычным для работников этой сферы, поскольку они постоянные герои многочисленных печатных публикаций. Да и успех внедрения газет в широкие читательские массы во многом зависит от отношения к печатному слову руководителей управлений культуры, осознания его значимости для любого человека, считающего себя культурным.

Сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» привлекают работников отрасли культуры еще и в качестве заинтересованных распространителей среди участников и зрителей различных мероприятий рекламно-информационной продукции об условиях подписки на республиканские печатные издания. Задачи при этом общие – привлечь к чтению печатных изданий, учредителями которых являются Верховный Совет и Правительство ПМР, как можно больше работников сферы культуры.

Только такая постоянная работа по популяризации печатных СМИ приведет к тому, что читательских круг главных газет республики будет только расширяться.