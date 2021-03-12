У суботньому номері газети «Гомін» 13 березня ви зможете прочитати:

Бендерам – зеленіти й розквітати

У Бендерах масштабно взялися за озеленення міста. В парках і скверах висадили верби, дуби, платани, темнолистові сливи.

Живи, поете, в бронзі та в граніті

Кожний українець усвідомлює, хто для нашого народу був, є і буде Тарас Григорович Шевченко і за що з такими великими почестями ми вшановуємо його пам’ять.

Батьківщина – це все

Селянський син, майор у запасі, Михайло Олексійович Курлат пишається своїми працьовитими й чесними батьками Олексієм Максимовичем і Марією Логіновною, а також дідами – ветеранами Великої Вітчизняної війни Максимом Леонтійовичем Курлатом і Логіном Фоковичем Гуньком.

У Придністров’ї створена унікальна система освіти

У день 30-річного ювілею Міністерства просвіти ПМР (Мінпросвіти) його глава Алла Ніколюк провела прес-конференцію для представників низки придністровських ЗМI.

Одна сім’я – два професіонали

Олександр Васильович Додон, засновник селянсько-фермерського господарства (СФГ), на пшеничному полі неспішно розповідав кореспондентам про те, як намагався протиставити свій агрономічний досвід посусі та заморозкам, аналізував промахи та вдалі рішення. I всім було зрозуміло, що ця людина компетентна, розуміється в найдрібніших деталях агрономії.