У суботньому номері газети «Гомін»  6 березня ви зможете прочитати:

Унікальна подія для слов’янських народів

Масляна – одне з найстаріших свят. Це свято-забава, яке зберегло свої традиції з язичницької культури й до наших днів. Смачне і неймовірно ситне свято триває упродовж тижня, який передує настанню Великого посту. Нині Масляна є одним із церковних свят і називається ще М’ясопусним або Сирним тижнем.

Жіночий силует на тлі історії

У цьому невеликому нарисі ми спробуємо розвіяти деякі усталені міфи про становище, психологічні особливості та роль жінки в суспільстві тієї чи іншої епохи.

Захоплений учитель, ласкава мама, громадський діяч

Зі шкільної лави Галина Крижанівська мріяла стати вчителем. Відтоді з кожним днем Галина тільки переконувалася у правильності свого вибору.

Неоціненний материнський подвиг

У житті кожної людини є та сама жінка, яку люблять, обожнюють і на неї ж рівняються. Ця жінка – мати, яка подарувала життя, виховала та відкрила своїй дитині весь світ. Мати, як ґудзик – на ній все в родині тримається: і побут, і успіхи домочадців.

Онлайн-фестиваль «Водограй»

У Бендерах 25 лютого відбувся II міський фестиваль-конкурс шанувальників українського слова «Водограй». Цього разу яскраву подію присвятили творчості та 150-й річниці з Дня народження Лесі Українки.

Онлайн-екскурсія «Їхніми іменами названі вулиці»

У будь-якому населеному пункті, будь то місто-мільйонник або невелике селище, є вулиці, названі на чиюсь честь. Та чи завжди ми знаємо, ким була та людина, на честь якої названа вулиця? Їх називають на честь поетів, художників, науковців… Однак є й особливі, які гордо несуть ім’я сміливих, відважних людей, відданих своїй Батьківщині. Вулиці з іменами героїв…