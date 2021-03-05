Читиць ын нумэрул дин сымбэтэ, 6 мартие, ын зиарул «Адевэрул Нистрян»:

Вероника Стратулат аре 43 де ань ши о повесте де вяцэ пентру ынкэ пе-атыця! Повестя ей ар путя фи уна а дисперэрий, дакэ ла капэт ну ар екзиста ши о повесте а уней викторий, а путерий де а трече песте суферинцэ, де а ренаште дин ченушэ ши а мерӂе май департе. Читиць артиколул «А трекут прин суферинцэ, пентру а фи феричитэ» ши вець афла повестя уней фемей каре есте довадэ вие а фаптулуй кэ ну те нашть путерникэ, чи девий аша.

Де 8 Мартие ӂингашеле репрезентате але сочиетэций ышь ындряптэ спателе, десфак умерий, ридикэ сус капул ши пэшеск пе страда феричирий.

Цин сэ вэ фак куноштинцэ, стимаць чититорь, ку о персоанэ минунатэ, о доамнэ –сэрбэтоаре, ку о фрумусеця дэруитэ де Думнезеу — Лудмила Григоревна Асауляк дин сатул Молокишул-Маре (районул Рыбница). Ла фиекаре ынтылнире уймеште сэтений прин цинута коректэ ши фаца луминатэ де ун зымбет биневоитор. Есте о фире оптимистэ. Ничодатэ ну ексаӂерязэ ын апречиеря клипелор трекуте алтфел, декыт ле-а пресупус антериор. Дин артиколул «Еталон ал тинереций» вець афла кэ сперанца ши ынкредеря ын зиуа де мыне о ынсоцеск претутиндень. Есте сигурэ кэ бинеле мереу ынвинӂе рэул.

Се консидерэ ун ом феричит, юбеште чея че фаче ши ын фиекаре зи ышь практикэ месерия ку маре драг! Е ворба деспре Артиста Емеритэ дин РМН Натали Дилан. Е тынэрэ ши атрэгэтоаре, дар дежа е лауреатэ а мултиплелор фестивалурь интернационале (Фестивалул Национал де Музикэ Ушоарэ «Стяуа Кишинэулуй — Стяуа Молдовей» (2013, премиул дой), Фестивалул Национал «Ярмарокул де мелодий» (2014, премиул дой), Фестивалул Интернационал «Вочя Нистренией» (2015), Фестивалул Интернационал «Ӂеорӂе Григориу» (2015, Ромыния), Фестивалул Интернационал «Дан Спэтару» (Ромыния). Фачець куноштинцэ ку артиста, читинд артиколул «Прин музикэ ымь експрим сентименте ши прин еа трэеск».

Се креде кэ дупэ 20 де ань де кэсэторие релацииле девин армониоасе ши валороасе, прекум ар фи порцеланул кинезеск, каре, деши е валорос ши фрумос, тотушь, е фраӂил. Токмай деачея релация динтре соць требуе протежатэ. Де ачест принчипиу се кондук ши соций Наталия ши Флорин Морарь дин сатул Жура, районул Рыбница. Ла 7 мартие ей ышь вор дескиде ушиле касей пентру онораций оаспець. Потривит думнялор, ачастэ аниверсаре, спре деосебире де челелалте, требуе челебратэ неапэрат акасэ. Дин артиколул «Де ла порцелан — спре аур!» вець афла каре есте традиция ын каса ачестор господарь минунаць.