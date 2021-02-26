Молодым везде у нас дорога

Первый же месяц этого года продемонстрировал активное желание и стремление журналистов республиканских газет, входящих в состав ГУ «Приднестровская газета», освещать тематику начавшегося в Приднестровье Года молодежи.

В одном из субботних номеров газеты «Приднестровье» в канун Дня студентов опубликован материал «О том, как Татьяна отвечала на прямые вопросы». Он представляет собой интервью со студенткой 3-го курса филологического факультета ПГУ, будущим лингвистом Татьяной Геращенко. Оно вылилось в откровенный рассказ о студенческой жизни, о мечтах и идеалах, о собственных устремлениях и увлечениях, о том, чем сегодня живет приднестровское студенчество.

В этом же номере – статья «И Тирасполь ей снится». В ее основе – беседа с автором логотипа Года молодежи Анастасией Родионовой, которая победила в объявленном конкурсе. На него было прислано более 200 эскизов. Победитель конкурса, дедушка которой, кстати, был главным архитектором Тирасполя и Слободзеи, является выпускницей ПГУ. Сейчас она учится в магистратуре Белгородского технического университета по специальности «Архитектура» и работает в одной из дизайн-студий Москвы.

На расширенном совещании Президента с представителями органов государственной власти и управления министр просвещения Алла Николюк проинформировала главу республики о мероприятиях, планируемых к проведению в рамках Года молодежи. В документе 9 разделов и более сотни пунктов плана, которые предстоит реализовать в течение 2021 года. О их содержании – в статье «Активное развитие молодежной политики».

Собственный корреспондент газеты по Рыбницкому району в очередной раз обратила внимание на тему дуального образования. Интервью с заместителем директора Рыбницкого политехнического техникума Ингой Парфентьевой названо «Теория плюс практика – идеальный вариант». Проект по подготовке рабочих осуществляется совместно с ММЗ.

Сотрудники газеты «Гомiн» уверены, что «Помочь птицам зимой – благородно». Материал под этим заголовком информирует читателей газеты о том, как молодые жители поселка энергетиков Днестровск заботятся о птицах, не улетевших на юг, а оставшихся зимовать в Приднестровье. Для них установлены скворечники и кормушки. Примечательно, что, наряду с молодежью, в акции принял участие генеральный директор Молдавской ГРЭС Валентин Трубчанин.

В Год молодежи родители всех родившихся младенцев получат подарок от главы государства. Их вручение уже началось. В подарочный набор входят постельное белье, детское одеяло и костюм, полотенце, упаковка подгузников. На первый квартал только в столице зарезервировано 350 комплектов. Обо всем этом рассказывается в публикации «Президентские подарки новорожденным».

«Студентка, активистка, труженица. Да еще и красавица». Такой характеристики-заголовка удостоилась молодой специалист Анастасия Гнатышина. Она закончила Каменскую школу №2 с золотой медалью. Без проблем поступила в ПГУ, но после первого курса ясно осознала, что избранная профессия не ее, перевелась на филологический факультет для заочного обучения по специальности «Журналист». Она учится и работает, сначала в одной из сельских школ, а затем по специальности – пресс-секретарем районной госадминистрации. Неравнодушие Анастасии привело к тому, что сверстники доверили ей возглавить молодежное крыло Каменского отделения Общеприднестровского народного форума. В период пандемии молодые люди стали волонтерами.

Автор газеты «Адевэрул Нистрян» размышляет над разрешением вопроса как убедить молодых специалистов остаться работать дома, в сельской местности, в аграрном секторе? В статье «Стучите до тех пор, пока вам не откроют!» соображениями на этот счет делится руководство Слободзейского политехнического колледжа. По их мнению, надо обязательно организовать практику непосредственно на фермах и сельских предприятиях, чтобы они попробовали себя в реальном секторе. О подготовке кадров должны заботиться и сами работодатели, предоставив студентам возможность попрактиковаться в своих хозяйствах.

Сергей Романов, выпускник ПГУ, в данный момент обучается в московском Университете права. По его словам, оптимизм – это то, что характеризует приднестровских студентов. Когда-то Сергей мечтал организовать совместную дискуссию студентов разных стран. Недавно у него это получилось. Об этом в статье «Наше будущее в их руках». В ней же рассказывается о студентах ПГУ, вовлеченных в волонтерское движение. К примеру, будущие медики выбирают помогать бездомным животным, а юристы – экологическое направление. Три подружки Диана Колодкина, Екатерина Цыганаш и Анна Когач тоже вовлечены в волонтерское движение. За активную гражданскую позицию в День студента им были вручены грамоты.