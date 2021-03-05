Анонс газеты «Приднестровье» на 6 марта

Для праздничного номера, посвященного одному из самых светлых праздников – международному Дню 8 марта, журналисты издания подготовили ряд материалов, посвященных самым красивым, любимым и прекрасным женщинам Приднестровья.

«ЛЮБИТЬ ЖЕНЩИНУ» — под таким названием на первой странице субботнего выпуска газеты помещена передовая статья главного редактора. Традиция встречать в начале весны замечательный праздник 8 Марта остается актуальной. И даже коронавирус, который вот уже год не дает нам спокойно жить, не в силах ее отменить. Мы сегодня как никогда благодарны женщине, сумевшей взять на себя груз заботы и ответственности, чтобы отвести от нас беду века. Примеров ее героического труда в период пандемии множество. Такой сильной, милосердной, заботливой, терпеливой (и это еще не все лучшие качества) создали женщину природа и всевышний…

Накануне 8 марта для вас, дорогие читатели, рассказ корреспондента газеты «Приднестровье» о ней, настоящей героине в кругу ее семьи, «Женщина, которая умеет любить». Она обладает особым даром, о котором и не подозревает: делать людям вокруг себя уютно и хорошо одним своим присутствием. Налить чашечку чая, ненавязчиво и почти незаметно пододвинуть вазу с конфетами, укутать в теплый плед, весьма кстати предложить мягкие тапочки и расположив спокойной беседой, заставить поверить в то, что там, за стенами ее милого дома, тоже все хорошо.

Какая она, жизнь мамы, во время декретного отпуска? Большинство отцов уверены, что яркая и разнообразная: спи сколько захочешь (на работу –то не надо ходить, как ему несчастному), гуляй, играй с ребенком, встречайся с подругами, часами болтай по телефону. Словом, не жизнь – а малина! А какая она на самом деле — в субботней статье «Декретные материалы».

Фотография и работа, связанная с ней, для Ирины Гилко стала смыслом жизни. В Дубоссарах ее часто называют «крёстным фотографом». Почему? Да потому, что именно ее зачастую многие местные жители приглашают запечатлеть такие трогательные моменты, как крещение ребёнка. Семья, дети, любовь — это те жанры, которые больше других близки художнику. О фотомастере из Дубоссар — в зарисовке «Камера, вспышка и…любовь».

В очерке «ЛЕТЧИЦЫ» показана жизненная история двух семей- женщин-вдов и их молоденьких дочерей. Долгие годы они дружили, и, казалось, ничто не должно помешать им так жить и далее, но тут случилось… Но на то мы и люди, чтобы регулировать свои отношения и выходить из нелегких жизненных ситуаций,- размышляет автор Александр Добров.

Ежегодно, к 8 марта, Тираспольский хлебокомбинат готовит вкусные и сладкие подарки для представительниц прекрасного пола. О том, какую продукцию можно будет приобрести накануне и в сам праздничный день вы узнаете из субботней «толстушки»

Успех приходит во время тренировки. Во многом этот перефразированный афоризм относится и к Александре Дорофеевой, врачу-интерну общей врачебной практики, маме первоклассника, а еще – «спортсменке, комсомолке и просто красавице…»

Наши волонтёры, приходят на помощь к тем, кто в ней нуждается, не по приказу, а по велению сердца. Прочитав в субботнем номере рассказ о волонтёре из Рыбницы Ольге Климовой, читатели и сами смогут убедиться в этом.

И завершит номер история любви девушки Светланы из приднестровского села Грушка и кубинского парня Эрнесто.