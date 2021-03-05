30-летний юбилей газеты «Гомiн»

В ГУ «Приднестровская газета» состоялось мероприятие по случаю 30-летия учреждения газеты «Гомiн», издающейся на украинском языке. Оно в соответствии с канонами нынешнего периода прошло с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований.

Первое республиканское печатное издание было зарегистрировано 5 марта 1991 года еще во времена существования Советского Союза. Тогда первому редактору Михаилу Чернеге было выдано удостоверение об учреждении нового средства массовой информации. А 1 января 1992 года вышел первый новогодний номер «Гомiна». За три десятка лет сотрудниками газеты разных поколений пройден большой профессиональный путь. Спустя десятилетие газета «Гомiн» была награждена Орденом Почета. Она заняла достойное место в череде учреждаемых молодой республикой СМИ, которые правдиво освещали все события становления, защиты и развития приднестровской государственности.

Об этом говорили в своих выступлениях и почетные гости, пришедшие поздравить журналистов с юбилеем украиноязычной газеты. В частности, особую роль газеты в сохранении украинской культуры и языка, являющегося в ПМР одним из официальных, самобытности украинцев, составляющих треть населения Приднестровья, отметила начальник управления по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Татьяна Севастьянова.

Со словами благодарности за самоотверженный творческий труд по повседневному информированию населения о происходящих в республике и за ее пределами событиях, сохранению истории, языка, культуры и традиций украинского народа к именинникам обратился директор государственного учреждения «Приднестровская газета» Юрий Трифонов.

К поздравлениям коллег присоединились также главные редакторы республиканских газет «Приднестровье» Александр Карасев и «Адевэрул Нистрян» Людмила Солтан.

30-летний юбилей – очередная точка отсчета: и подведения итогов, и новых творческих задумок.