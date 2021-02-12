У суботньому номері газети «Гомін» 13 лютого ви зможете прочитати:

Кава як філософія життя

Молоді підприємці з Бендер – подружжя Хаджі, стали першими в Придністров’ї, хто відкрив кав’ярні формату «кава з собою». Знайомити жителів республіки з культурою пиття кави Павло та Анастасія почали 2014-го року. Підприємницька справа з маленької кав’ярні виросла в цілу розгалужену мережу. Їхню каву добре знають на смак у Бендерах і Тирасполі.

Роздуми поетів Придністров’я про найдорожчі цінності народу

«Є цінності, яким нема ціни:

Дитячий аркуш з нечітким малюнком,

Шкільний портфелик з першим обладунком,

Вірші, листи солдатів із війни…»

Як стверджує одна романтична сага, у кожної людини є два береги – од якого вона одпливає і до якого повинна неодмінно причалити. На цій довгій дорозі зустрічається чимало інших берегів, не менш значущих. Серед них – берег надії, берег дитинства, берег любові… У довгій життєвій мандрівці ми зустрічаємося з масою людей, спілкуємося, навчаємося, накопичуємо досвід, вміння, духовні й матеріальні цінності. Іноді щось втрачаємо, але, зберігши в собі порядність, інтелігентність, уміння пробачати, здатність любити, кінець кінцем пристаємо до берега Людиною.

Народний календар

Громниця — Стрітення

15 лютого – Свято Стрітення (старовинна назва Зимобор або ж Громниця) займає почесне місце у хліборобському календарі наших Предків і тому здавна шанується в Україні. Адже, як вважається з сивої давнини, в цей день “Зима з Літом зустрічаються”. Селяни, як правило, в це Свято не працюють і уважно придивляються до погоди, бо вважається: хто в цей день переборе (Зима чи Літо), такою й буде погода на початку березня.

Ясна і тиха погода віщує добрий урожай поля і роїння бджіл. Вітер – погана ознака. Відлига – жди пізньої весни і бережи пашу і хліб, бо в поле виїдеш нескоро. На цей час день вже чимало прибув (більш ніж на 2 години) і в природі починають відбуватися зміни, хоча іноді і докучають нічні морози та заметілі. Деякі дослідники вважають, що це одне з найдавніших свят і швидше всього витоки його сягають часів, коли рік ще ділився навпіл.

Про ці та інші прикмети лютого читайте в нашій газеті.