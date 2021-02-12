Читиць ын нумэрул дин сымбэтэ, 13 фебруарие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Ын копилэрие вяца де адулт паре фоарте интересантэ ши плинэ де авентурь. Уний се вэд медичь, професорь, акторь. Марина Черничко, кынд авя вре-о 12-13 ань, ышь доря неспус де мулт сэ девинэ китаристэ. Кынд ера студентэ ла университате, тынэра дежа се ведя криминолог, студиинд натура инфракциунилор ши а криминалилор, пентру а детекта инфракторий ши а превени инфракциуниле. Дар вяца шь-а фэкут проприиле ажустэрь. Каре ануме? Пе тоате ле вець афла, читинд артиколул «Фаче лумя май колоратэ»

«Фиекаре етапэ а вьеций меле есте ун сукчес, одатэ че ам путут трече ла урмэтоаря тряптэ. Дар сукчесул ну а фост ничодатэ пентру мине ун скоп ын сине, тот че ам обцинут ам фэкут ку тоатэ конвинӂеря кэ требуе сэ фолосеск тимпул, шанселе, опортунитэциле, пентру а реализа чева дестойник пентру мине, пентру фамилия мя, сочиетатя дин каре фак парте», — зиче Татиана Залевская, чел май тынэр прешединте ал унуй Совет де депутаць ай попорулуй дин републикэ. Деспре тынэра грациоасэ, ку о привире кларэ а окилор експресивь, каре ышь трэеште вяца ку ынкредере ын путериле проприй читиць ын артиколул «Ӂенерация ноастрэ фаче лукрурь буне акасэ».

Магазинул онлайн паре а фи ун бизнес ушор де лансат ши ку ун буӂет собру, ын реалитате лукруриле мерг алтфел. Пентру а фаче ун пик де луминэ песте ачест субьект, вэ пропунем сэ фачець куноштинцэ ку оамень каре дежа шь-ау ынчеркат путериле ын ачест домениу. Ын нумэрул де сымбэтэ не кондуче ын лумя комерцулуй онлайн, ын спечиал ал челуй де мезелурь афумате, Денис Соколенко. Читим «Онлайн е импосибил сэ симць густул, тотушь…» ши афлэм деталий.