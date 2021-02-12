Анонс газеты «Приднестровье» на 13 февраля

Для субботней «толстушки» главной газеты республики журналисты подготовили ряд материалов о самых актуальных событиях жизни страны. Читатели смогут узнать об итогах работы крупнейшего предприятия ЗАО «Молдавская ГРЭС», новых решениях оперштаба, наверняка заинтересуются воспоминаниями воинов-афганцев, посвященных годовщине вывода советских войск из Афганистана, легендами приднестровской старины и не только…

ЗАО «Молдавская ГРЭС» — одно из главных бюджетообразующих предприятий Приднестровской Молдавской Республики, по своей сути – это гарант энергобезопасности нашего региона и безусловный фактор его развития. Сегодня каждому ясно, что без наличия на нашей территории генерирующего предприятия, вряд ли бы выстояло в экономической борьбе государство Приднестровье. Электростанция вызывает неизменный и постоянный интерес как у приднестровцев, так и у журналистов. Поэтому приглашение на традиционную февральскую пресс-конференцию, которая состоялась 11 числа текущего месяца, республиканские СМИ приняли с особым удовольствием. Заявленной темой стали годовые итоги работы предприятия. На пресс-конференции побывали главный редактор газеты Александр Карасёв и корреспондент Галина Безносенко.

В рубрике «Это наша с тобой биография» газета вспоминает 2010 год. Создание Таможенного союза, заявления Михая Гимпу в отношении российских войск в Приднестровье, «выстрел» WikiLeaks и сверхпопулярность Epic Sax Guy из Тирасполя в Интернете – об этих и других событиях в мире и республике рассказывает автор.

Это село никогда не было большим. Но ныне оно представляет собой печальное зрелище. Стремительно сокращается население. Прописано всего 69 человек. Проживает наполовину меньше. Хотя там есть все блага цивилизации: газ, тепло, холодная и горячая вода. Почему умирает Черница в Григориопольском районе, и есть ли шанс спасти этот населённый пункт, размышления в субботнем номере.

«Всё тихо и спокойно. Вдруг… вижу, как пласт подтаявшего снега у вершины отделился от основной массы и стремительно пополз вниз. Образовалась лавина, стремительно несущаяся вниз прямо на тропу, где находился мальчишка. У меня внутри всё похолодело. «Беги, беги » -шепчу я ему, словно он услышать мог меня. Лавина, увлекая за собой камни, снег и песок ширилась на глазах. Парнишка беспечно идёт и не знает, что ему осталось жить несколько минут»… О том, чем закончилась эта история, читатели узнают из рассказа «Лавина».

Главное в жизни — здоровье. Это аксиома, которая не требует доказательств. Когда мы здоровы, мы бодры, активны, у нас много целей и желаний, которые мы стремимся осуществить. Как подержать здоровье, какие продукты следует включить в свой рацион питания, чтобы укрепить иммунитет, как правильно ухаживать за полостью рта и зубами, а также о плюсах и минусах вакцинации читайте в материале «Здоровье – это здорово!»

Коллекцию легенд, сказок и преданий продолжают пополнять приднестровские фольклористы. На сей раз в рубрике «Шкатулка самоцветов» будет рассказана легенда о двух курганах на окраине села Мокра.

Также в номере: география приднестровской кухни, гороскоп, истории одного дня, советы огородникам и садоводам.