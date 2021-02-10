В ответе за каждое слово

Газетная журналистика сфера, в которой определяющую роль играет достоверность и объективность излагаемого материала. Не зря говорят, «что написано пером, того не вырубишь топором». Когда пахнущая типографской краской газетная полоса выходит из печатного станка изменить уже ничего нельзя. Не в пример различного рода сообщениям во всемирной паутине, содержание которых можно исправить в любой момент или просто удалить по принципу «с глаз долой – из сердца вон».

Особенность печатных СМИ, когда после выхода издания в свет уже ничего не поправить, накладывает на их журналистов особую ответственность за каждое написанное слово, которое может и ранить, и обидеть человека или дезинформировать общество. Отсюда и особые требования к профессионализму газетчиков. В большинстве своем они взвешивают каждое используемое слово, не раз и не два перечитывают, правят написанный текст, постоянно оставаясь недовольными изложенным на бумаге. Таков путь к совершенству, которому, как известно, нет предела. Это то, что названо емким словосочетанием «муки творчества». Для кого они сладки, для кого горестны. Это уже зависит от отношения к делу, которым занимаешься. И если газетчик занимается им честно, без вранья, тогда-то между автором и аудиторией возникает некая «химия» общения, а впоследствии и доверие к тому, что излагает журналист на бумаге.

Ко всему прочему газеты остаются едва ли не последним бастионом сохранения чистоты языка. На газетных полосах встретишь все многообразие словарного запаса, делающего тот же русский язык «великим и могучим». При виртуальном изложении мыслей слова и предложения короткие и резкие, словно пули, вонзающие в мишень. При современных ритмах жизни на просторах Интернета слова все чаще заменяются символами, несущими определенную смысловую нагрузку. В социальных сетях, мессенджерах, пабликах ни причастных, ни деепричастных оборотов, все меньше дополнений и определений. Складывается впечатление, что общение происходит «на пальцах». Это сродни тому, когда человек, не обремененный большим словарным запасом, хочет что-то кому-то рассказать и при этом начинает активно жестикулировать. Не обедняем ли мы в таком случае язык, доставшийся нам в наследство от предков, пытавшихся сохранить и обогатить его. Если так пойдет и дальше, то есть опасность того, что, язык на котором мы общаемся, сузится в своих границах.

Конкуренция между традиционными и новаторскими для нынешнего времени СМИ – это объективный фактор, характерный для текущего момента развития человечества. На каждом витке этого соперничества за внимание аудитории вперед вырываются то одни, то другие. При этом они не исключают друг друга, а органично дополняют. Главное же то, что они дают читателям право выбора из какого источника черпать информацию о происходящем вокруг. Эта ситуация гораздо более выгодна для аудитории, чем та что была много десятилетий назад, когда информация была монополизирована.

Современные тенденции развития сферы массовых коммуникаций дают основания прогнозировать: никто не выиграет окончательно, как и прежде будут существовать разные средства массовой информации по форме ее подачи. Многообразие – путь к выживаемости, совершенствованию и развитию.