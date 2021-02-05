Анонс газеты «Приднестровья» на 6 февраля

В субботнем номере главной газеты республики читатели смогут узнать о подготовке к посевному сезону, погоде и сельскохозяйственной технике, подвиге советского летчика в далеком 1941 году и заботах дня сегодняшнего.

Большая часть зимы уже позади. Люди мало-помалу начинают готовиться к посевному сезону. О погоде и сельскохозяйственной технике в материале «Весна зиму торопит».

Воспоминания о Великой Отечественной войне до сих пор будоражат души людей, переживших лихие сороковые и их потомков. Вот и в небе над Малой Ульмой Рыбницкого района в июле 1941 года произошла трагедия, о которой помнят и до сих пор. В неравном воздушном бою погиб молодой советский лётчик, которого долгое время считали пропавшим без вести. О подвиге героя наши читатели узнают со слов очевидца в материале «Прерванный полет Николая Столярова»

В самом центре столицы, на самом внушительном билборде Тирасполя, что напротив Дворца детско-юношеского творчества, появилась новая реклама. Реклама и без того известного приднестровцам производителя мясной и молочной продукции «Благода». Материал об уже вышедших новинках и о планах предприятия читайте в субботнем номере. И о том, почему влюбившись в продукцию «Благоды» однажды, покупатели в своих просьбах чаще всего повторяют одно и то же: «Не снижайте качества, держите марку!»

В нашем обществе принято считать, что процент разводов повышается из-за нестабильности молодых пар. Автор очерка «Серебряный развод» попытается развеять этот миф и доказать, что нынешние женихи и невесты гораздо более ответственно относятся к браку, нежели их ровесники в 1990-2000-х годах.

Самокритика присуща каждому человеку. Особо требовательны к себе молодые мамы, которые изо всех сил стараются быть идеальными во всем. У кого-то получается, у кого-то не очень. Как не зациклиться на выдуманном образе и с юмором относиться к различным ситуациям, читайте в субботней статье «Это реальность, детка!».

Воспоминания о лихих 90-х и первом опыте собственного бизнеса в субботнем материале «О том, как мы с Иркой чуть бизнес-леди не стали».

Рубрика газеты «Дамский клуб» снова приглашает к разговору. О том, что человеку нужен человек, или как найти свою половинку. Читатели узнают о новом торте, поступившем в продажу на приднестровские прилавки и интересном фильме для просмотра в выходные.

Также в номере: гороскоп, фото недели и истории каждого дня.