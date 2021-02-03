Отраженное на бумаге печатное слово во все времена имело колоссальный вес и значение. Не теряется оно и в наше время, время новых технологий и инновационных прорывов, породивших новые формы подачи и распространения мыслей человека, информации в широком смысле этого слова.

Своя ниша в системе современных средств массовой информации есть и у печатных СМИ. Некоторые, особенно «племя младое, незнакомое», спешат отнести их к архаике, к тому, что может быть выброшено за борт истории. Так в середине прошлого века телевидение пыталось низвергнуть театр и книги (помните «одно сплошное телевидение» из оскароносного фильма «Москва слезам не верит»?). Да как-то не срослось и, слава Богу! Нередко у людей, принимающих как тактические сиюминутные, так и стратегические на перспективу решения, спонтанно возникает стойкое отношение к печатным средствам массовой информации, в том числе издающимися государственными органами, исключительно как к какому-то коммерческому проекту. Сетования сводятся к выражению сожаления о том, что на их издание приходится затрачивать денежные средства, которых постоянно не хватает.

Несомненно, что газеты необходимо рассматривать как атрибут государственности и идеологический, а не коммерческий продукт, важный элемент информационной безопасности. В период становления приднестровской государственности ее отцы-основатели четко осознавали роль и значение печатного слова в укреплении информационной безопасности молодой республики. Поэтому и поддерживались существующие газеты, создавались новые печатные издания. И это в тоже самое время, когда появлялись такие атрибуты государственности как гимн, герб, валюта, органы госвласти и др. Когда не было еще ни собственного телевидения, ни радио, ни тем более интернета с его всепроникающими социальными сетями, именно газеты несли людям правду, были главными информационными рупорами и дискуссионными площадками. Их брали с собой в командировки в страны СНГ представители ОСТК, рабочего комитета, женского забастовочного движения, новой только нарождающейся власти, чтобы раздать в трудовых коллективах, общественных организациях, партиях. Из их содержания весь мир узнавал правду о том, «что такое Приднестровье», что в нем происходит, как живут приднестровцы и «что они не поделили с Молдовой».

Газета – это субстанция для вдумчивого чтения и размышления о путях решения стоящих перед обществом задач. Газету не читают «галопом по Европам». Ее всегда можно отложить в сторону и вернуться к прочитанному вновь, чтобы осмыслить и переосмыслить.

Да мир меняется, меняется кардинально и стремительно, постоянно появляется что-то новое, ранее невиданное, оно завоевывает наше сознание и предпочтения. Это происходило всегда, происходит и сегодня. Но с внедрением нового не стоит ставить крест на старом. Органичное сочетание предшествующего опыта, накопленного человечеством, и новизны лежит в основе движения вперед, развития общества. В полной мере это касается информационной составляющей нашей повседневной жизни в целом и средств массовой информации, в частности, выполнения ими задачи по информированию населения. В этом ряду и старейшие СМИ – газеты. Печатные издания можно отнести к традициям, а вот их современные формы в виде электронных сайтов, социальных сетей, мессенджеров, которые в последнее время становятся делом обыденным для всех слоев населения разных возрастов, к современности. И кто сказал, что они не могут ужиться на одном информационном поле, тем более, что газеты по-прежнему остаются еще и главной кузницей квалифицированных журналистских кадров. Работавшие в них, привыкшие к чувству ответственности за каждое написанное слово, с легкостью вписываются в процесс производства информационного контента в других СМИ, где определяющую роль играет не слово, а аудиовизуальные эффекты – звук и изображение.

Парадоксально, но в последнее время в некоторых странах Западной Европы наблюдается возвращение интереса к печатным версиям издающихся газет и журналов. Читать их именно в бумажном виде вновь становится делом престижа. Так у газет словно появляется второе дыхание. Может быть это происходит потому что они также видоизменяются и по формату, и по форме подачи публикуемых материалов, и по внешнему виду.

Именно органичный симбиоз традиций и инноваций, современных технологий позволяет создавать продукт, в том числе информационный, который будет воспринят аудиторией, в какой бы форме он ни был бы подан. Быть гибким, воспринимать все многообразие как по форме, так и по содержанию подачи информационного материала – такие задачи стоят на современном этапе перед всеми средствами массовой информации. И газеты в этом отношении не исключение. Меняться, чтобы развиваться – таков девиз тех, кто информирует общество, кто формирует общественное мнение.