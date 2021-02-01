Чтобы читателей стало больше…

Увеличение читательской аудитории одна из главных задач республиканских газет и отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». И задача эта общая, требующая больших усилий всего коллектива. Как в творческом плане, так и организационном.

Безусловно, сохранение армии подписчиков и читателей, ее увеличение во многом зависит от содержания самих газет, от того насколько они будут интересны и познавательны для аудитории, информационно насыщены. Но немалое значение имеет и организационная работа по сохранению прежних и привлечению новых почитателей печатных изданий, творческих способностей журналистов, информирующих общество обо всем, что происходит вокруг. С каждым годом в ГУ «Приднестровская газета» она совершенствуется, видоизменяется в зависимости от складывающейся ситуации.

На протяжении ряда лет константой остается работа со спонсорами и меценатами. Ничего в этом отношении не изменилось даже в прошлом ковидном году. Совместные усилия руководства и коллектива «Приднестровья», а также специалистов отдела рекламы и объявлений привели к оформлению подписки на эту газету в течение прошлого года 128 ветеранов войны, труда и Вооруженных сил г. Тирасполь, членов РОД «ОСТК», бендерского союза «Память», постояльцев дома престарелых. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке тех, кто трудится в ЗАО «Электромаш», ООО «ТПФ «Интерцентр Люкс», ООО «Компания АВС», Тираспольском техникуме коммерции, ГУП «Почта Приднестровья».

Они же способствовали тому, чтобы в первом полугодии текущего года число тех, кто бесплатно будет получать главную газету страны из числа заслуженных ветеранов увеличилось до 165. В 2021-м к ним добавились председатели сельских советов ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. Благодаря спонсорам газеты «Адевэрул Нистрян» на текущий год была оформлена подписка 120 экземпляров молдавоязычной газеты. А вот в прошлом году для увеличения ее тиража была использована такая форма агитации за подписку как выезды в села, где проживают в основном молдаване (Ташлык, Спея Григориопольского района). Число подписчиков тогда выросло на 37 человек.

Не секрет, что основными подписчиками печатных изданий являются люди среднего и старшего возраста. Прервать эту тенденцию – такую задачу поставили перед собой газетчики и сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета», и… пошли в педагогические и учебные коллективы. В итоге газету «Приднестровье» в 2020 году на различные сроки – от трех месяцев до полугода – стали получать в Институте развития образования и повышения квалификации (55 экземпляров), столичном медицинском колледже (32 экз.) и Бендерском педагогическом колледже (13 экз.), а также школах, подведомственных Тираспольскому УНО (55 экз.).

В столичных школах работа по оформлению подписки на республиканские газеты уже на 2021 год была продолжена в августе в канун нового 2020-2021 учебного года. На учителей, всегда считавшихся совестью нации, была сориентирована работа сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» по популяризации в их среде трех официальных печатных изданий нашей республики – газет «Приднестровье», «Гомін», «Адевэрул Нистрян». Чтобы шагать в ногу со временем, чтобы учить и воспитывать подрастающее поколение, сеющим «разумное, доброе, вечное» тоже необходимо быть в курсе последних событий. В связи с этим редакции республиканских газет, издающихся на украинском и молдавском языках, некоторые свои публикации сориентировали на педагогов, преподающих эти два официальных языка в детских садах и школах Приднестровья. Их материалы уже не первый год являются своеобразной учебно-методической помощью тем, кто сохраняет и развивает издревле родные для нашего многонационального края языки.

В канун нового учебного год сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» провели 17 рабочих встреч с директорами столичных школ и лицеев республиканского значения, расположенных в Тирасполе. Их участниками были и учителя молдавского и украинского языков. Насколько убедительными оказались приводимые аргументы свидетельствуют цифры. В разных школах они были разными – от одного экземпляра до 11. Общим же итогом стала подписка на 78 экземпляров республиканских газет: «Приднестровье» – 9 экземпляров на субботний выпуск и один на ежедневный, «Адевэрул Нистрян» – 41 экземпляр и «Гомін» – 27 экземпляров.

Очень хотелось бы, чтобы местные государственные администрации выделяли бы бюджетные средства для подписки республиканских изданий школами Приднестровья. Окупятся они сторицей, поскольку являются вложением в образование, а значит, в наше будущее. Хорошим примером для других служит отклик на призывы подписаться на республиканские издания учителей СШ №15 г. Бендеры, которые подписали на первое полугодие 2021 г. 8 экземпляров субботнего выпуска газеты «Приднестровье».

Оригинальное применение пяти субботним выпускам этой газеты в текущем году нашли в ООО «Ла Извор», которое владеет кафе-баром «Криково». Их посетители смогут ознакомиться с содержанием главной газеты республики в ожидании своего заказа.

К сожалению, в прошлом году из-за санитарно-эпидемиологических ограничений не в том формате и не с тем размахом прошли традиционные акции «День подписчика». В 2020-м они проходили в храмовые праздники населенных пунктов непосредственно в почтовых отделениях или при посещении почтальонами подписчиков на дому. Тем не менее, с сентября по ноябрь истекшего года была оформлена подписка 339 экземпляров республиканских газет с получением их в году текущем.

В результате в 2020 году благодаря усилиям сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» удалось оформить подписку 1040 экземпляров печатных изданий, имеющих республиканский статус. В итоге по состоянию на 1 февраля 2021 года общий тираж трех республиканских газет – «Приднестровье», «Гомін», «Адевэрул Нистрян» – составил 12097 экземпляров.

Но процесс этот не прерывается ни на день, ведь подписчики имеют возможность оформить ее в любое время с условием доставки газет с будущего месяца. Так что работа по популяризации республиканских газет продолжается, несмотря на все сопутствующие трудности, связанные с пандемией коронавируса.