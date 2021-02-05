У суботньому номері газети «Гомін» 6 лютого:

Виставка в день народження майстра

У Тирасполі в Меморіальному будинку-музеї М. Д. Зелінського 30 січня відкрилась виставка придністровського художника Володимира Мицикова «Відчуття Батьківщини». Її відкриття співпало з днем народження художника. Оглянути роботи можна до 28 лютого невеликими групами, до 10 осіб, за умови дотримання всіх карантинних обмежень.

«Знак якості» гімназійної освіти

Активна участь і здобуття учнями багатьох перемог у міських та міжнародних заходах, розробка вчителями онлайн-уроків, захист науково-дослідницьких проектів – Бендерська українська гімназія імені I. П. Котляревського тримає освітню марку навіть в умовах пандемії. Карантин хоч і вніс корективи в навчальний процес, однак гімназії є чим пишатися – час проминув під знаком плідної праці. Після знайомства з цим унікальним навчальним закладом хочеться побувати в його стінах, поспілкуватися з талановитими вчителями та не менш талановитими їхніми учнями.

Жіноче обличчя аграрної галузі ПМР

Так коротко охарактеризував начальник Григоріопольського управління сільського господарства, природних ресурсів та екології П. Молоченко керівника селянсько-фермерського господарства Людмилу Миколаївну Рівну.

Під час особистої зустрічі з нею стало зрозуміло ще й те, що вона – прекрасний агроном-садівник і сучасний підприємець, до тонкощів вивчила закони бізнесу. Дуже переконливим і аргументованим було все, про що вона говорила.

План городника-садівника на лютий

Останній місяць зими – не найбільш родючий місяць року, однак і в цей період є багато роботи в теплиці і в городі. У лютому багато садівників вже починають вирощувати розсаду ранніх овочевих і квіткових культур. При роботі з рослинами потрібно орієнтуватися на фази Місяця, оскільки наш супутник сильно впливає на їх стан. В молодик, а також до і після нього не рекомендується працювати з рослинами – вони дуже вразливі в цей період. Також заборонені посадка і пересадка рослин в повний місяць – у цей період краще зайнятися позбавленням від шкідників і лікуванням захворювань.

Про це та багато іншого корисного садівникам і любителям покопатися в землі – наша інформація на прохання читачів газети.