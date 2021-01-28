Благодарность преданным читателям

Итоги завершившейся подписной кампании на республиканские издания в очередной раз подтвердили – у газет по-прежнему много поклонников.

Своеобразным мерилом популярности печатных изданий всегда считалось число читателей, подписчиков газет. И хотя понятие это весьма дискуссионное, многочисленные социологические исследования свидетельствуют: один экземпляр газеты читают как минимум три человека. Нередко они становятся объектом пристального внимания и чтения в коллективах предприятий, учреждений, учебных и иных заведений, семьях. И принцип здесь вполне рыночный: раз заплатил, то использовать приобретенное надо на все 100%.

Так не хочется, но все же приходится использовать уже набившую оскомину словесную сентенцию о том, что прошлый год был необычным во всех отношениях. Пандемия короновируса коснулась своим крылом и работы средств массовой информации в целом и проведения подписной кампании на газеты и журналы, в частности. Если раньше сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета», журналисты республиканских изданий были участниками различных массовых мероприятий, где непосредственно контактировали с читателями, подписчиками, то в прошлом году об этой роскоши общения по объективным причинам пришлось позабыть. К ним, в частности, ранее относился зарекомендовавший себя проект ТПП ПМР «Покупай приднестровское», в освещении проведения которого активное участие принимали журналисты республиканских газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян». В этом же ряду и выездные встречи руководителей изданий в трудовых коллективах, проведение «Дня подписчика» в рамках храмовых праздников населенных пунктов Приднестровья. Ранее это был один из самых эффективных и продуктивных способов удержать старых и привлечь новых читателей. Понятно, что в условиях чрезвычайного положения и последовавшего за ним карантина пришлось отказаться от нарабатываемых годами форм и методов проведения подписки – срочно приходилось использовать новые или адаптировать к сложившимся реалиям старые.

Так, к примеру, произошло с «Днем подписчика», которые в храмовые праздники журналисты республиканских газет, сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» проводят совместно с коллегами из ГУП «Почта Приднестровья». Его всегда с нетерпением ждут постоянные читатели республиканских газет. Это неспроста, поскольку это не только оформление подписки, но и азарт участия в розыгрыше призов, получение призов, общение с журналистами, рекомендации «мастерам пера» осветить на страницах газет волнующую людей тему или проблему, рассказать о достойном человеке.

В прошлом году эти акции начали проводить по-другому: в отделениях связи и с неуклонным соблюдением санитарно-гигиенических требований – антисептики, маски, перчатки, в общем с соблюдением предписаний эпидемиологов. Жителей населенных пунктов о планируемых газетчиками и почтовиками акций почтальоны предупреждали заранее. Они же принимали заявки на подписку у находящихся в зоне риска пожилых людей непосредственно на дому. Отрадно, что в стремлении провести подписную кампанию издателей и почтовиков поддерживали местные власти, вплоть до администраций сел. Они как никто другой понимают, какой вес имеет печатное слово.

В итоге с соблюдением предписаний эпидемиологов сотрудникам ГУ «Приднестровская газета» и ГУП «Почта Приднестровья» удалось организовать «День подписчика» в самых разных уголках нашей республики. Результат совместной работы – в итоговых тиражах подписки на республиканские издания. На ежедневный выпуск газеты «Приднестровье» подписался 1181 человек, а вот на субботний – уже 8048. По состоянию на февраль у издающейся на украинском языке газеты «Гомин» 1180 подписчиков, а у молдавоязычной «Адевэрул Нистрян» – 1028.

Так уж складывается, что в январе каждого года количество подписчиков минимально на протяжении года. Динамика подписки растет месяц от месяца. И нынешний год не стал в этом отношении чем-то необычным. Свидетельствуют об этом и цифры февральской подписки. У субботнего «Приднестровья» добавилось сразу 615 подписчиков, а у ежедневного выпуска – 45. В сравнении с первым зимним месяцем в феврале полку почитателей прибыло и у «Гомина» – 85 подписчиков, и у «Адевэрул Нистрян» – 100 человек. Растущее число поклонников республиканских газет вдохновляет их журналистов и сотрудников ГУ «Приднестровская газета» на новые творческие и другие достижения.

«Под лежащий камень вода не течет». Этой народной мудростью руководствуются все, кто имеет самое непосредственное отношение к главному предназначению газетчиков – информировать общество. Несмотря ни на что остается надежда, что вместе мы одолеем поднадоевший всем вирус, что позволит вернуться к привычной работе с читателями.

Подводя итоги подписной кампании, нельзя не сказать слов благодарности в адрес читателей, преданных подписчиков республиканских газет, остающихся верными сделанному выбору в пользу печатных изданий.