Анонс газеты «Приднестровье» на 23 января

Субботняя «толстушка» газеты «Приднестровье расскажет читателям о грядущем Татьянином дне, работе перевозчиков республики, авторе логотипа, посвященного Дню молодежи и о многом другом.

Анастасия Родионова –тираспольчанка, выпускница ПГУ имени Т.Г.Шевченко, а ныне студентка-магистрат Белгородского технического университета. Она — будущий архитектор. Но, окончив российский ВУЗ, Настя собирается обязательно вернуться домой, говорит, что Тирасполь ей снится. А пока, узнав о республиканском конкурсе на лучший логотип, посвященный Году молодежи, и участвуя в нем, она стала победителем. Об Анастасии Родионовой читайте в статье «Тирасполь ей снится».

Наши люди в булочную на такси не ездят, и на Дубровку его уж точно не заказывают. Добраться из одного населенного пункта республики в другой можно с легкостью на рейсовых автобусах, благо что расстояния между городами и районами не такие уж большие. Однако с приходом в нашу жизнь пандемии оператор автомобильных пассажирских перевозок ОАО «Автостанции Приднестровья», равно как и перевозчики, да и сами пассажиры, столкнулись с рядом проблем. Переход на «портовый сбор» вместо процента за проданные билеты стал главным предметом обсуждения финансовых отношений госпредприятия и перевозчиков. Об этом, а также о планах на 2021 год газета пообщалась с директором «Автостанций Приднестровья» Олесей Урсул.

Итак, она звалась Татьяной… Татьяной Геращенко. Студентка ПГУ, третьекурсница, будущий лингвист. Ей 20, родом из Рыбницы. Свободное время проводит со своей семьёй и друзьями, любит смотреть фильмы и сериалы, читать книги. Накануне Татьяниного дня и Дня студентов, читайте интервью, в котором Татьяна Геращенко на прямые вопросы дает такие же прямые ответы.

О людях, которые работают не за зарплату и даже не за идею, не за что-то, а потому что. Потому что их дело – их жизнь. О спорах и рассуждениях, быть ли газетам в будущем и о силе печатного слова читайте в материале «О работе в газете и нашей одержимости» в субботней рубрике «Личное отношение».

Ворон с кольцом в клюве, корона, щит, знамёна, сабля, труба и другие символы выбиты на памятнике польскому дворянину в селе Броштяны. Но и сам родовой герб, и предания с ним связанные, едва не были утрачены. Силами собирателей и реаниматоров приднестровского фольклора — «Легенда возвращается в Броштяны».

Думаете, что Царское Село есть только в России? В Рыбницком районе так называют село Лысая Гора. А почему – читайте в газете.

Совсем недавно, получив задание сформировать литературную страницу в новогодний номер, наш корреспондент Никандр Елагин обратился к коллегам за помощью, и что удивительно, они оперативно откликнулись не только сами, но и привлекли к этому свое творческое окружение и даже прислали стихи друзей, ушедших в мир иной, но оставшихся в своих строках. Почитайте эти стихи, и вам непременно захочется пообщаться и почувствовать праздник души.

Также в номере: гороскоп, истории каждого дня, и полюбившаяся многим география приднестровской кухни.