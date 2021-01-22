Читиць ын нумэрул дин сымбэтэ, 23 януарие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»

Сэптэмына виитоаре, пе дата де 27 януарие, вор сэрбэтори 28 де ань де активитате Униуня молдовенилор дин Нистрения, мишкаре обштяскэ републиканэ ынфиинцатэ ын кадрул конгресулуй I ал репрезентанцилор попорулуй молдовенеск ал Нистренией.

Че сарчинь стау ын фаца УМ, каре а фост апортул ын дезволтаря политикэ, економикэ ши сочиалэ а републичий афлаць дин артиколул «Инима де молдовян унеште о ынтрягэ Униуне»

Тинерий нистрень сынт тот май мулт мотиваць сэ мунчяскэ ын царэ. Унул динтре ачештя есте Денис Гетман, каре де апроапе трей ань есте ангажат ка лэкэтуш-реглор ла узина «Молдавизолит» дин Тираспол. Ка спечиалист ынчепэтор, Денис ридикэ ун салариу де ла 4500 де рубле ын сус. Денис есте мулцумит ши де флексибилитатя орарулуй де мункэ, каре ый пермите сэ се афле кыт май мулт ымпреунэ ку чей дой фечорь ай сэй. Ел ый ындямнэ ши пе алць тинерь, афлаць ын кэутаря унуй лок де мункэ, сэ винэ сэ ынчерче сэ лукрезе ла «Молдавизолит», ку атыт май мулт кэ локурь ваканте сынт ши кондицииле сынт буне. Май мулте деталий ын артиколул «Дилемэ резолватэ. «Рэмын ын Патрие».

Конформ традицией, ла ынчепутул фиекэруй ан се фак тоталуриле анулуй пречедент ши се трасязэ планурь пентру чел курент. «А нумэрат бобочий» ши шефа комплексулуй музеелор мемориале дин районул Каменка Раиса Пчелова. Деспре реализэриле Дуняей путем афла дин артиколул «Ку сперанцэ спре май бине»

Н-авем невое де о атенцие деосебитэ пентру а конклузиона кэ ын орашеле цэрий ноастре фармачииле сынт обьекте фреквент ынтылните, унеле фиинд ситуате ла о дистанцэ де доар кыцьва метри ынтре еле. Фармачиштий унеорь ышь асумэ ролул де медик, оферинд ку ушуринцэ сфатурь ын база симптоамелор, яр апой вынд медикаментул (де челе май десе орь, чел май костиситор) ши-л ласэ пе кумпэрэтор сэ плече акасэ феричит, индиферент каре ва фи резултатул. Не конфрунтэм ку асеменя казурь десеорь, дар, спре феричире, ну ынтотдяуна. Дин артиколул «Журэмынтул луй Хипократе – май пресус декыт орьче» вець афла май мулте деталий деспре облигациуниле унуй фармачист професионист.