У суботньому номері газети «Гомін» 30 січня:

День студентства у ПДУ

У Придністровському державному університеті 25 січня відбулась насичена програма заходів, присвячених до Дня студентства.

Щоб забезпечити зручність, безпеку та комфорт споживачів

Журі міського конкурсу «Визнання» щороку визначає п’ятнадцять тираспольчан, які, кожен у своїй галузі, зробили значний внесок у розвиток столиці, республіки, сприяли поліпшенню якості життя придністровців. Минулого року переможцем у сфері економіки, фінансової та банківської діяльності був названий перший заступник голови правління ЗАТ «Агропромбанк» Сергій Лупашко, який люб’язно погодився поспілкуватися з нашим кореспондентом.

Творче надбання республіки

Державний художній музей представив нову експозицію. Шанувальників об-разотворчого мистецтва запрошують ознайомитися зі звітною виставкою Спілки художників Придністров’я за 2020 рік. У трьох виставкових залах розташовано близько 90 робіт, виконаних у різних жанрах – декоративне, реалістичне мистецтво, пейзаж, портрет, скульптура.

Якщо я горіти не буду

Слободзейський Гiляровський

Живе в Слободзеї невгамовна людина, творець, журналіст і письменник, Слободзейщину знає й любить, як Гіляровський свою Москву. Звуть його Олег Гаврилович Настасенко, головний редактор районної газети «Слободзейские вести», король придністровського нарису і слободзейського репортажу. Він – автор багатьох книг, нарисів і репортажів, пов’язаних з історією Придністров’я, Слобод- зейського району, Слободзейського козацького округу. Лауреат республіканських журналістських конкурсів професійної майстерності в номінації «нарис» (2012 рік – 2 місце, 2013 рік – 1 місце). За відданість козацькому руху відзначений хрестом «За вірність Чорноморському козацтву».

1 лютого – Міжнародний день десерту

Популярність смачних страв, іменованих десертами, дійшла до того, що серед неофіційних свят почали з’являтися дні, присвячені тому чи іншому десерту, наприклад, День торта, День Нутелли, День ескімо, День морквяного торта, День тістечок, День шоколаду тощо.