Читиць ын нумэрул дин сымбэтэ, 16 януарие

Ын артиколул «О активитате де суфлет че кучереште инимиле» вець фаче куноштинцэ ку Татиана Бурдюжа, о тынэрэ мэмикэ дин Тираспол, каре аре ын спате Колещиул де медичинэ «Л. Тарасевич» ши о векиме де мункэ де апроапе 15 ань ын домениул сэнэтэций. Дупэ че а плекат дин медичинэ, Татиана а ындрэщит арта конфекционэрий жукэриилор ши ну нумай. Мештереште де тоате: анимэлуце, акчесорий, декорациунь, пиктурь ши тот че-й вине прин кап, мажоритатя динтре каре ле дэруеште ку мултэ драгосте приетенилор, руделор, дар ши музеул дин сатул натал Незавертайловка дин районул Слобозия.

Спортул есте алещеря фотбалистулуй Андрей Болигарь. Сезонул трекут пентру Андрей а фост дестул де резултатив, контрибуинд мулт ла бируинцеле екипей де минифотбал «Авангард – ТВ ПМР», астфел девенинд о ведетэ а телевизиуний републикане. Ын луна май 2020 думнялуй а партичипат ла Купа фотбалулуй виртуал. Ын рещим онлайн ау ривализат фотбалишть дин Сербия, Русия, Полония ши Нистрения. Амэнунте вець афла дин артиколул «Ышь кроеште вииторул ку капул ши… ку пичорул».

Ын ажунул Боботезей мулць четэцень урмязэ обичеюл стрэмошеск де а се скэлда ын апеле рыурилор ши лакурилор, пентру а девени май сэнэтошь, май кураць суфлетеште. Бендеренеле Светлана Сычинская ши Елена Дорош ау ынчепут прегэтиря кэтре ачест прочес ын луна юние 2020. Дин артиколул «Флукс де вигоаре, войошие, бунэ диспозицие!» вець афла май мулт деспре ачесте доуэ тинере каре дук ун мод де вяцэ сэнэтос.

Ку о тращедие кумплитэ а венит анул 2021 ын каса тирасполянулуй Иван Ноль. Кяр ын зиуа де дупэ Ревелион бэятул де доар 19 ань шь-а луат рэмас бун пентру тотдяуна де ла мэмика са. Ку кытева лунь ын урмэ с-а стинс дин вяцэ буникуца луй, де каре ера аташат енорм ши кэрея ый рэмыне рекуноскэтор пентру едукация са. Астфел, бэятул а рэмас тотал орфан. Тотушь, ну се ласэ бэтут, ымбинэ ефичиент лукрул ку ынвэцэтура. Есте студент ла факултатя де лимбь стрэине де ла УСН «Т.Шевченко». Висязэ сэ девинэ традукэтор перформант. Врець сэ афлаць май мулт деспре тынэрул Иван? Читиць артиколул «Ын луптэ ку дестинул».