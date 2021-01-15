У суботньому номері газети «Гомін» 16 січня ви зможете прочитати:

Лікування дітей в ідеальних умовах…

У Бендерській дитячій поліклініці № 2 завершили капітальний ремонт. Це стало можливим завдяки Фонду капітальних вкладень – на всі роботи виділили близько 7 млн рублів. У церемонії відкриття оновленої медустанови взяв участь Президент Вадим Красносельський.

Нехай душа ніколи не старіє

Цього радісного дня ми не можемо не розповісти про одну цікаву особистість, фахівця високої кваліфікації, майстра своєї справи, талановиту та досвідчену людину, одну з тих, хто тримає у своїх руках оформлення та зовнішній вигляд нашого видання.

До 29 річниці газети «Гомін».

Багатодітний батько, люблячий чоловік і державний діяч

Можна без перебільшення сказати, що ім’я цього молодого чоловіка відоме переважній більшості дорослого населення нашої республіки. Про нього пишуть республіканські та місцеві газети, телевізійники щодня розповідають про діяльність очолюваного ним державного органу у численних телепрограмах. Він вражає не лише спокоєм та витримкою, а й дуже уважним ставленням до людей.

Герой нашої розповіді 12 січня відзначив особливий ювілей – сорок років від дня свого народження. Це Олександр Мартинов, про якого в універсальній інтернет-енциклопедії «Вікіпедія» можна прочитати: «…придністровський державний, політичний і громадський діяч, Голова Уряду ПМР з 17 грудня 2016 року».

Як відомо, кожній особі, яку б посаду вона не обіймала, притаманне все людське, про що не пишуть в офіційних джерелах і повідомленнях. Однак, читачеві завжди цікаво, який спосіб життя веде публічна людина поза службовим кабінетом. Олександр Володимирович погодився задовольнити цікавість наших постійних читачів, відповівши на запитання нашого кореспондента.

Краса рідної природи у творах придністровських письменників

Для кожного з нас слово «природа» пов’язане, насамперед, з пейзажами рідного краю, того куточка землі, де минули дитячі роки, де мамина колискова пісня зливалася з шумом дерев за вікном. На все життя ті краєвиди закарбовуються в пам’яті, серці, душі незабутніми спогадами. Для когось це білокорі стрункі берізки чи трепетні тополі, для інших – барвисто уквітчана килимами трава чи смарагдове руно гірської полонини.

У всі часи митці присвячують свої найкращі твори оспівуванню природи. Композитори передають її картини за допомогою звуків, художники – фарбами, а письменники – образними словами.

Є серед тих митців, які талановито зображують ніжну зимову красу, і наші земляки – придністровці. Познайомитись з їхніми творами ви можете на сторінці 9.