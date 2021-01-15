Анонс газеты «Приднестровье» на 16 января

Читайте в первом субботнем номере наступившего года:

Сегодня врачи ковид-госпиталей находятся на передовой в борьбе с невидимым и коварным врагом. Они не считают себя героями, они не любят громких слов, но каждый день самоотверженно исполняют свой служебный и гражданский долг. Знакомьтесь, врач-пульмонолог из Рыбницы и просто замечательный человек Марина Тягульская.

Позади продолжительные новогодние праздники, и многим из нас показалось, что пандемия вируса, который весь прошлый год свирепствовал во всем мире, отступает. Многие расслабились, праздники и отдых увели нас от бдительности, которую мы привыкли проявлять к себе и близким в данной ситуации. Правильно ли это? Ответ мы найдём в материале «Пандемия не закончилась».

Особенности пейзажа, колорит городов и сел, памятники архитектуры… всё это может стать частью незаурядных историй, которые будут рассказывать из поколения в поколение. О том, как рождаются предания и легенды, волшебные истории, сказки – в атмосферной зарисовке «Чаепитие на бунах».

«Трудные» дети» — это тот негласный термин, который наиболее сильно искажает картину воспитания подростка. Любой ребенок одновременно трудный и одновременно нет, рассуждает автор одноименного материала. Как правило, в Приднестровье родители детей с психологическими проблемами, боясь осуждения, стараются не привлекать внимание соцслужб и не обращаются к психологам.

Период святок у наших предков всегда был окутан ореолом магии и волшебства. Не зря юные девушки во времена наших бабушек и прабабушек так любили гадать, чтобы узнать свою судьбу – с какой стороны жених появится, и скоро ли замуж выйдешь. А то, что сбывались гадания, немудрено, утверждает автор рассказа «Преданья старины далёкой». Ведь если веришь,всё обязательно сбудется!

«…Накануне Старого Нового года Кирилл был не в лучшем настроении. Опять, как и в Новый год, один – друзья разъехались по заграницам, а ему купить путевку не получилось. Себе, если бы постарался, сумел бы. Но без Светланы, девушки, на которую имел серьезные виды, ехать не мог. Еще и хозяйка квартиры, которую он снимал, неожиданно попросила оплатить жилье на полгода вперед. Ей срочно понадобились деньги, деваться было некуда…»…О том, как герой нашёл свою единственную и любимую, читайте в «Романе про любовь».

В январе ожидается продолжительный период высокой солнечной активности. Скоро нас ждет шторм, который продлится четверо суток. Но эти геомагнитные колебания будут не единственными в январе 2021-го. Астрофизики назвали новые даты январских магнитных бурь…

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