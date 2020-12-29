У суботньому номері газети «Гомін» 30 грудня ви зможете прочитати:

Літературна сторінка

Минають роки, а новорічна казка залишається з нами на все життя. І ми, вже зовсім дорослі люди, так само чекаємо новорічного дива в чарівну і казкову ніч. Так добре, коли все омріяне збувається. Тож нехай у кожного з вас, шановні читачі, Новий рік буде щасливий і радісний, наповнений щастям і казкою. А запропоновані нами вірші, новорічні й не тільки, напевно сподобаються вам, вашим друзям, знайомим і рідним. Читайте їх українською мовою, насолоджуйтеся її милозвучністю.

ДИТИНСТВО

Дитинство – яскравий промінчик життя,

Магічної казки нектари,

Коли що не день – то нові відкриття,

Уява сягає за хмари.

Чи сонце, чи дощ, і у сніжну метіль

Шугають на вулиці діти,

І чути дзвіночки тонких голосів,

Що просто не в силах всидіти.

Це безлад й веселощі, радість і сміх,

Це пустощі з смаком цукерки,

Черешні сусідки, в зеленім горіх,

Солодкої вати веселки.

Це дружба, це мир на мізинця кінці,

Це віра в добро, це наївність.

Забруднені руки й порвані штанці

І без підзарядки активність.

Колисанка мрій і співанка пригод,

Дитинство… Таке швидкоплинне…

Ти – місце чудес, де нема перешкод,

Ти – диво життя сокровенне.

Щасливого вам усім Нового року!

Новий рік на за горами

Незабаром настане новий 2021 рік. За східним календарем це рік Білого Металевого Бика або Вола. Астрологи вже готують нам свої прогнози, щоб розповісти, чого ж нам чекати від цього могутнього трудяги, але, перш за все, нам треба правильно зустріти символ нового року. Бик, як і годиться жуйним тваринам, постійно щось жує. Йому не треба особливої вишуканості, просто повинно бути багато смачної їжі! Пропонуємо інформацію про те, що можна приготувати на цей новорічний стіл, як привабливо і незвично прикрасити новорічні страви, щоб задобрити Бика вже на старті. Наші рецепти допоможуть вам вирішити, що готувати на Новий 2021 рік з урахуванням самобутності нашого краю та його національного колориту, адже придністровська культура – багатонаціональна, яскрава, неповторна й увібрала в себе кращі культурні народні традиції.

Сторінка «Весельчата». Тут наші читачі можуть прочитати новорічні оповідання для малят та цікаві факти про Новий рік

Новий рік 1 січня почали відзначати з 1700 року, за указом Петра Першого. Вихідним день 1 січня вперше став тільки 1898 року. Традиція прикрашати ялинку вперше була запроваджена на території сучасної Німеччини ще в Середньовіччі. Перші скляні ялинкові іграшки з’явилися у Швеції, в середині позаминулого століття. Слова пісні «В лесу родилась ёлочка» написала Раїса Кудашова у 1903 році. Вірш «Ялинка» було опубліковано в різдвяному випуску журналу «Малятко», а через два роки, завдяки композитору Леоніду Бекману, вірш перетворився на пісню. Дід Мороз на Кіпрі іменується Василем. У 1843 році в Лондоні була на- друкована перша новорічна листівка – так з’явилася традиція обмінюватися вітальними листівками на Новий рік.

Новорічні традиції в Придністров’ї

Новий рік – одне з найпопулярніших свят. Цей день протягом століть знають, люблять, чекають і відзначають люди, різні у своїх етнічних традиціях і релігійних переконаннях. У Придністров’ї – багатонаціональному краї – представники всіх народів зберегли старовинні обряди, мета яких – закликати до хати щастя та достаток, закласти основу для хорошого року, багатого на врожай і приплід, на гарні новини та добрі справи. За століття ці традиції, які дісталися нам у спадок від предків, доповнили одна іншу і, взаємно збагатившись, сплелися у прекрасний вінок.