Читиць ын нумэрул дин меркурь, 30 дечембрие:

Ын артиколул «Елена Баеш: «Чея че есте импортант пентру мине…» вэ вець куфунда ын лумя уней блогерице-мамэ каре штие секретул феричирий ши фрумусеций. «Сэ фий блогер ну-й атыт де ушор, — зиче Елена. — Лумя каре те урмэреште вря сэ штие кыт май мулт деспре вяца та. Че фак копиий тэй, кум ле прегэтешть мынкаря, унде те дучь, кум мерщь ла волан, е ка ши кум ай фи урмэрит мереу ын рещим онлайн! Лумя вря сэ вадэ кум трэеште атыт о ведетэ, кыт ши ун ом симплу. Ымь плаче мулт ачест лукру. Май алес кынд штиу кэ сынт соличитатэ де интернауць».

Ын анул ачеста колективул Ансамблулуй де Кынтече ши Дансурь Популаре «Виорика» планифика сэ-шь сэрбэторяскэ ку мулт фаст аниверсаря а 75-я, инвитынд оаспеций, ка деобичей, ла 19 дечембрие ын Палатул Републичий. Пандемия ле-а диктат алтчева. Дар сэ штиць кэ артиштий сынт оптимишть ши сынт сигурь кэ вор фаче ачест лукру ын тимпул апропият, кынд дежа вом ынвинще пандемия. «Сперэм кэ ачаста се ва ынтымпла пынэ ла 1 мартие ши, ын кадрул фестивалулуй «Мэрцишор 2021», де пе счена маре а Палатулуй Републичий вом букура публикул ку ун кончерт де зиле марь», — зиче Игор Чобану, кондукэтор артистик ши балетмайстру принчипал ал ансамблулуй «Виорика». Деспре примий пашь ын лумя артей фэкуць ын ындепэртатул ан 1945 вець афла ын артиколул «Кынд дансязэ молдовений, «инимиле ворбеск»…

Дин артиколул «Плугушорул дин Соколовка» вець читит деспре вяца унор оамень минунаць. «Аич м-ам нэскут, аич ам сэ мор!» — ачаста есте фраза префератэ а луй Степан Майструк дин сатул Соколовка, районул Каменка. О репетэ де фиекаре датэ, кынд есте ынтребат (яр ачаста се ынтымплэ дестул де фреквент!), дакэ дореште сэ-шь скимбе локул де трай.

Дисчиполий групей «Гэинуша порумбакэ» де ла грэдиница №26 дин Бендер ау ымбрэкат костуме национале ши, ымпреунэ ку едукатоаря Мариана Спиян, ау ымподобит брадул, атырнынд ку драг де четинь жукэрииле мултиколоре, ын каре се оглиндяу зымбетеле феричите але микуцилор. Ау фост ынтинсе гирланде аурий, ау фост пиктате персонаже де ярнэ пе щямуриле сэлий де фестивитэць, креынд пентру копий мащия сэрбэторий. Врець сэ афлаць май мулте деталий деспре ачастэ минунатэ едукатоаре ши копилашь? Атунч читиць артиколул «Мош Крэчун е ун адевэрат врэжитор!».