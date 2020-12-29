Подписка в сложных обстоятельствах

Завершившаяся подписная кампания республиканских печатных СМИ на первое полугодие 2021 года проходила в весьма сложных условиях, характеризующихся пандемией коронавируса, которая негативно сказалась на всех сферах жизнедеятельности республики.

В этих непростых условиях сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета», а также республиканских газет «Приднестровье», «Гомін», «Адевэрул Нистрян» вынуждены были искать и использовать новые формы и методы организации и проведения подписной кампании.

Раньше одним из самых эффективных и продуктивных способов удержать старых и привлечь новых читателей был «День подписчика». За их организацию отвечали сотрудники ГУ «Приднестровская газета» во взаимодействии с коллегами из ГУП «Почта Приднестровья». Обычно такого рода мероприятия проходили в храмовые праздники населенных пунктов Приднестровья. Однако в карантин требования к проведению массовых мероприятий постоянно ужесточались, а осенью, в самый пик подписной кампании, и вовсе были отменены.

Подписчица со стажем Анна Кожухарь

Конечно, все этим были обескуражены, но рук опускать не стали. А стали искать новые, обусловленные санитарно-эпидемиологическим положением республики подходы к организации подписки на республиканские печатные издания. Центр проведения «Дня подписчика» переместился в почтовые отделения населенных пунктов ПМР. Главным при этом было строжайшее следование всем предписанным местными СЭС санитарно-гигиеническим требованиям, а именно использование уже ставшими привычными масок, перчаток, антисептиков.

Жителей населенных пунктов республики, потенциальных подписчиков, о готовящейся журналистами и почтовиками акции предупреждали заранее. Обычно такими глашатаями, прежде всего в сельской местности, были почтальоны, которые в любое время года, в любую погоду, в любое время суток доставляют подписчикам приднестровскую периодику и другие почтовые отправления. В определенный день и даже час (чтобы не создавать скученности) подписчики приходили в отделения связи, чтобы оформить подписку, получить приз-выигрыш традиционной лотереи, пообщаться.

Большую поддержку представителям печатных СМИ и почтовикам оказали главы администраций сел. Они как никто другой понимают, какой вес имеет печатное слово. Они и сами оформляли подписку, и земляков убеждали в этом.

Особо отношение у тех, кто в этих непростых условиях несмотря ни на что проводил подписку, было к пенсионерам, оказавшимся в группе риска. Контакты с ними необходимо было снизить до минимума, поэтому почтальоны принимали от них заявки на подписку на дому.

Заведующая почтовым отделением с. Окница Каменского района

Любовь Цырульник

Как бы то ни было, с соблюдением предписаний эпидемиологов сотрудникам ГУ «Приднестровская газета» и ГУП «Почта Приднестровья» совместными усилиями удалось организовать «День подписчика» в самых разных уголках нашей республики. В Слободзейском районе это села Ближний Хутор, Терновка, Незавертайловка, Карагаш, Фрунзе, Суклея, п. Первомайск и г. Слободзея. Активно шла подписная кампания и в Каменском районе, в частности, в самом районном центре, а также селах Грушка, Севериновка, Окница, Хрустовая, Кузьмин. В Григориопольском районе подобную подписную акцию удалось организовать в с. Бычок.

Результатом этой поистине титанической работы журналистов, сотрудников ГУ «Приднестровская газета», ГУП «Почта Приднестровье» стало оформление подписки на субботний выпуск газеты «Приднестровье» (191 экземпляр), на ее ежедневный выпуск (4 экз.), газету «Адевэрул Нистрян» (7 экз.), газету «Гомін» (137 экз.)

Эти результаты как нельзя лучше убеждают нас в верности старого выражения «Кто ищет, тот всегда найдет». Будем надеяться, что все вместе мы одолеем порядком поднадоевший нам вирус, и сможем вернуться к привычным формам проведения традиционных «Дней подписчика», где многолюдно, познавательно, весело, где можно выиграть в лотерее приз от любимой газеты, оформив подписку на «Приднестровье», «Гомін» или «Адевэрул Нистрян».