Анонс новогоднего номера газеты «Приднестровье»

В среду выходит последний в этом году номер газеты «Приднестровье». Праздничный выпуск открывается передовой статьей главного редактора издания Александра Карасева под названием «Новый год к нам мчится…». В ней кратко подведены итоги уходящего года, наполненного яркими событиями — 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 30-летием образования нашей республики. Запомнится этот год и коронавирусом — пандемией, которая не пришла, а ворвалась к нам. И нас это тоже изменило: мы стали внимательнее и с большим уважением относиться друг к другу. В новогоднюю ночь будет о чем говорить за праздничным столом. Прозвучит тост за все хорошее, чтобы все были здоровы, любимы и счастливы.

«В последний день второй четверти половина вашего класса не пришла – все-таки 30 декабря, большая часть оценок уже известна, и родители разрешили многим остаться дома», — так начинается очерк «Возвращение домой». Если вы жалуетесь на отсутствие новогоднего настроения, значит, у вас появился лишний повод на мгновение вернуться в детство.

«Но-о-о-о-вы-ы-ый год к нам мчится …» – слышится из динамиков радио, телевизоров, гаджетов в последние дни уходящего года. Наверное, мы никогда так не ждали его окончания. Понятно почему. Потери – физические, финансовые, духовные, экономические, произошедшие с нами в поле двух злополучных двадцаток, – будут преодолеваться ещё очень долго и вряд ли до конца восполнятся. О том, как 2020 год заставил людей на многое взглянуть под иным углом зрения, а нередко вообще переосмыслить жизненные позиции, читайте в материале «Врач из красной зоны».

«Рабочий день окончился, угасла суета в отделении, коллеги торопливо собираются домой, и ты остаешься одна в непривычно пустой ординаторской, заполняешь истории болезни, — рассказывает врач инфекционного госпиталя РКБ Светлана Крупнова. Ночное дежурство для нее в этот год стало привычным делом. Что же касается работы в новогоднюю ночь, то для медика это дебют. Об этом читатели смогут прочитать в материале «Герои новогоднего труда».

Наши люди не только оптимисты, но еще привыкли смотреть на сложности сквозь призму юмора. Так легче переживать непростые времена. Не напрасно уходящий год родил не только массу потрясений для человечества, но и не меньше шуток и мемов со слегка циничной окраской. Люди говорят: «2020-й? Выжил– счастливчик!». И все же не может быть абсолютно все плохо, надеется наша газета и спрашивает у приднестровцев разных профессий, разных возрастов и и разных городов республики: «Что хорошего все же принес вам уходящий 2020‑й? О чем вы станете мечтать в новом 2021-м?». Ответы наших респондентов можно узнать из заметки «Мечты сбываются! Мы проверяли».

На северо-востоке республики, в Каменском районе, у самой границы с Украиной, приютилось маленькое село Соколовка. И в нем люди тоже встретят новогодние праздники. По-своему, скромно, но с такой же, как у всех, надеждой на лучшую жизнь. Они считают это место лучшим на земле, и не собираются его покидать. Но верят, что придет день, когда вернутся уехавшие селяне, и Соколовка заживет как прежде яркой жизнью. А отправиться в это далекое село и узнать, как его жители готовятся встретить Новый год, вы сможете, прочитав рассказ «Соколиное гнездо».

Поиски старинного ткацкого станка, обернувшиеся открытием связи между шерстяной нитью и нитью повествования. Читайте: сакральные образы, анатомия сказки, а ещё маленькое предновогоднее приключение в материале «Волшебная кудель».

Водном из кварталов столицы, где расположены частные дома тираспольчан, живет Олег Дутченко, который коллекционирует старинные вещи. Отдельное почетное место в его разнообразной коллекции занимают рождественские дореволюционные открытки и новогодние открытки царских времен. Возможность попутешествовать во времени у вас появится при чтении заметки «Люди и вещи из другого века».