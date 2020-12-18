У суботньому номері газети «Гомін»19 грудня:

Дорога до успіху текстильного гіганта ПМР

Не буде перебільшенням сказати, що різнобарвні, креативно оздоблені комплекти постільної білизни, дизайн яких допомагає зануритися в атмосферу романтики й ніжності, скатертини, рушнички та серветки до Різдва, Великодня чи Нового року – все це розмаїття текстильного гіганта «Тиротекс» використовується мільйонами людей у багатьох країнах світу та колишнього Радянського Союзу.

Робочий візит Президента Придністров’я до Москви

Завершився візит Президента ПМР до російської столиці. Його супроводжував глава зовнішньополітичного відомства республіки Віталій Ігнатьєв. Вадим Красносельський пояснив, що робоча поїздка в російську столицю була плановою, а придністровсько-російська взаємодія є системною і здійснюється за різними напрямками.

Бендери прикрашають «Зимовими візерунками»

У Бендерах стартував конкурс, мета проведення якого – створення святкової атмосфери й справжньої новорічної казки, дивовижної та чарівної. Журі вибиратиме краще новорічне й різдвяне оформлення вітрин та вхідних груп у трьох номінаціях: «Комерційні підприємства», «Державні та муніципальні підприємства», а також «Некомерційні організації». Заявки на участь приймаються до 24 грудня.

Уміння орієнтуватися в сучасному світі ділових відносин

Культура мовлення – це духовне обличчя людини. Культура мовлення свідчить про загальний розвиток особистості, про ступінь прилучення її до духовних надбань усього людства. Отже, мова – інтелектуальний портрет людини. І якщо зовнішній портрет можна змінити за допомогою одягу, макіяжу, то з мовним – набагато складніше…

Тренування для мозку

Неофіційний день народження сучасного кросворду відзначається 21 грудня. Саме цього дня в 1913 році перша подібна головоломка була опублікована в недільному номері американської газети NewYorkWorld. З того часу кросворди пережили чимало цікавих трансформацій.

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