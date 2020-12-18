Читиць ын нумэрул дин сымбэтэ, 19 дечембрие:

«Медикул бун есте о вокацие» есте ун артикол деспре Артьом Мишченко, медикул-шеф-аджункт а спиталулуй чентрал орэшенеск дин Бендер. Тимп де 10 ань думнялуй а кондус секция де реанимаре ши есте ынвингэторул конкурсулуй «Пьедесталул дин Бендер-2020.

Трэеште ын сатул Подойма, районул Каменка, ун педагог ку ренуме ши ку луминэ ын суфлет. Ый зиче Любовь Аркадиевна Плотян. Мунчеште конштиинчос пе тэрымул педагощик май бине де 40 де ань. Ын артиколул «НУАНЦА ХАРУЛУЙ КОЛЕЩЕЙ МЕЛЕ ДЕ БРЯСЛЭ» вець фаче куноштинцэ ку думняей, афлынд лукрурь интересанте.

Ау май рэмас зиле нумэрате пынэ ла Ревелион, деч, хайдець сэ ынчеркэм сэ уйтэм де тоате проблемеле ши сэ креэм о ваканцэ ку проприиле мынь, астфел ынкыт сяра де Ревелион, сэрбэтоаря Крэчунулуй ши тоате челелалте сэрбэторь мащиче але ерний сэ девинэ май меморабиле декыт деобичей. Ауторул артиколулуй «Сэнэтатя – чел май бун кадоу ал сэрбэторилор де ярнэ» вэ вине ын ажутор ку унеле идей пентру а авя о сярэ фрумоасэ де сэрбэтоаре.

В-аць гындит вре-о датэ кыте регуль але алиментацией екилибрате се регэсеск ын провербеле ши зикалеле популаре? Кэч бунеий ши стрэбуничий ноштри не-ау трансмис есенца вьеций сэнэтоасе доар прин кытева ворбе де суфлет плине де ынцелепчуне. Дакэ ни ле-ам реаминти пе унеле динтре еле ши ам цине конт де еле, ам ынвэца симплу ши ушор сэ не алиментэм кумпэтат ши сэ трэим сэнэтос ши фрумос! Унеле динтре ачестя ле вець гэси ын артиколул «Ыцелепчуня попорулуй: а мынка ну е рушине, кынд мэнынчь че се кувине».