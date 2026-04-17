Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 18 априлие, ал зиарулуй ностру:

Идея де а фолоси пентру а доуа оарэ турнуриле де трансмисие а енерӂией електриче (каре фусесе прэбушиць ла пэмынт, дар ерау ынтр-о старе бунэ) а салват ситуация ын ындепэртатул ан 2000, кынд стратул грос де гяцэ а скуфундат районул Каменка ын безнэ. Дечизия ый апарциня луй Генадий Анатолиевич Иванов, фостул кондукэтор ал рецелелор електриче районале дин Каменка.
Мария Алексеевна Безедей тимп де апроапе 50 де ань мунчеште ын калитате де сорэ медикалэ супериоарэ ын секция де ӂинеколоӂие а спиталулуй чентрал районал дин Каменка. Думняей ый паре бине кэ висул дин копилэрие (а мунчи ын медичинэ) и с-а реализат. Мария Алексеевна есте конвинсэ кэ, дакэ ыць фачь мисиуня ку дэруире де сине, поць ынфрунта ку ушуринцэ тоате греутэциле.
Спортивий нистрень дук файма републичий ноастре департе де хотареле цэрий ноастре. Унул динтре ей есте бендерянул Никита Ников дин Бендер каре, актуалменте, а фост десемнат ка чел май бун атлет ку дизабилитэць, ын база резултателор анулуй трекут. Тынэрул а кыштигат медалия де аур ши чя де арӂинт ла дистанцеле де 200 ши 400 де метри ла Жокуриле Еуропене Паралимпиче де Тинерет, каре ау авут лок ын Република Чехэ.
