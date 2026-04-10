Анонс газеты «Приднестровье» на 11 апреля

«Светлый праздник Пасхи» — зарисовка о главном духовном празднике, объединяющем поколения и сохраняющем живую связь времён. Сквозь испытания и перемены он остаётся символом возрождения, надежды и торжества жизни.

Тирасполь, Слободзея, Григориополь, Дубоссары были освобождены в ходе Одесской наступательной операции 3-го Украинского фронта, проводившейся в марте-апреле 1944 года. О том, как это происходило, в материале «Заря Победы» — к 82-й годовщине Освобождения.

За привычным щелчком выключателя скрывается огромная система, от которой зависит жизнь всей республики. Как удаётся удерживать баланс, избегать аварий и модернизировать изношенные сети и почему сегодня энергетика — это не только технологии, но прежде всего люди, — в материале к 20-летию ГУП «ГК Днестрэнерго» «Чтобы свет был всегда».

Пасха – светлый, объединяющий, невероятно красивый праздник. О значении торжества для православных – в материале «Радость вершины». На вопросы отвечает протоиерей Николай Чепель, клирик столичного Покровского храма.

О нём ходили легенды: он гнул металл, тянул машины и покорял зрителей по всему Союзу. Но в Кицканах его помнят не только как богатыря, а как человека — щедрого, простого и удивительно тёплого. Кем был Дмитрий Бедило на самом деле и почему его до сих пор вспоминают с особым чувством, узнаете из очерка «Кицканский Поддубный».

Иногда знания проверяют не для оценки, а для вдохновения. Именно таким получился «Звёздный диктант “Поехали!”-2026», который прошёл в университете ко всемирному дню космонавтики. О том, как это было, читайте в материале «От аудитории до орбиты».

Иногда случай из детства остаётся с нами на всю жизнь, чтобы однажды неожиданно напомнить о себе. Пасха, предстоящее наказание и один добрый поступок переплетаются в воспоминании, которое получает продолжение спустя годы – «История одного «нарушения».

Русский язык умеет удивлять: одни формы исчезают, другие меняют значение, а третьи до сих пор вызывают споры. В рубрике «Грамотеи» разбираем самые частые ошибки и тонкости, о которых полезно помнить тем, кто хочет говорить и писать грамотно.