Анонс газеты «Приднестровье» на 4 апреля

Геологи уверены: их профессия ещё скажет своё слово, хотя сегодня о ней незаслуженно забывают. Почему эта наука снова может стать делом будущего и что скрывают недра Приднестровья, знает кандидат геологических наук Елена Кравченко. Ответы — в статье «Профессия будущего».

Бендеры стали свидетелями судьбы четырёх поколений одной семьи — с находками кладов, потерями, ссылками и возвращениями домой. История, рассказанная Лидией Прано, раскрывает, как личные судьбы переплетаются с историей края — и что остаётся важным через годы и расстояния. Читайте — «Родом из этих мест…».

В сотый раз убеждаешься: можно годами ездить по городам и весям и все равно находить интересное. Так что даже опытный путешественник непременно увидит знакомые давным-давно места в новом свете. «По велению императора» — очерк о неизвестных святынях края.

Гуляешь с Борисом по улице, а он то и дело останавливается и, используя одному ему ведомые источники пресной воды, то тут, то там поливает саженцы… В этом весь Эфрос, неравнодушный, любящий природу человек. «С верой в добро» — штрихи к портрету приднестровского активиста.

На небольшом склоне, с которого открывается чудесный вид на раскинувшиеся в низине поля, в несколько рядов расставлены разноцветные ульи. Это пасека пчеловода Фёдора Рачела, что в селе Ташлык Григориопольского района. Он раскрыл нам секреты высокоорганизованного мира полосатых тружениц. Какая она, «Медовая» жизнь»? Почитайте!

В неприметном доме на окраине скрывается настоящий мир тропиков — яркий, шумный и живой. Владимир Климань уже десятилетия создаёт свою пернатую вселенную, где у каждой птицы свой характер и история. Как обычное увлечение стало делом всей жизни и почему расстаться с ним невозможно — в зарисовке «Островок пернатых сокровищ».

В ПГУ впервые выбрали «Мисс Медиа-2026», и это был не просто конкурс красоты, а настоящее шоу с вокалом, танцами, сценками и креативными проектами. Шесть студенток показали характер, талант и умение быть услышанными, а корона досталась той, кто сочетает дисциплину, энергию и амбиции. Об этом и не только, читайте в зарисовке «Корона, драйв и креатив».

Режиссёр Ольга Доброхотова оживила на сцене народного театра при ДК «Ткаченко» повесть Ивана Бунина. Впечатления от спектакля переданы в материале «Про «Митину любовь».

Турист из Дании Хэнинг остался впечатлен Приднестровьем. О том, что особенно поразило европейского гостя и почему он хочет побывать здесь вновь, узнаете из материала «Хочется вернуться».

Помогая другим, помогаем себе – известно давно. «Излечение троих» — рассказ о том, как в цепочке добрых дел неожиданно появились новые элементы. Читайте в постоянной рубрике «Житейские перекрестки».