Вам буде цікаво! Читайте в номері за 4 квітня

Випробування характеру

Першого квітня 1992 року молдовські націоналісти вирішили перевірити мешканців Бендер на міцність і стійкість. Підступний ранковий напад призвів до загибелі семи людей. Однак це були лише перші жертви з понад восьмисот придністровців, які загинули внаслідок молдовсько-придністровського конфлікту. Проте залякати бендерчан не вдалося. Ця трагедія лише зміцнила їх у переконанні відстоювати свої права і свободи.

…Щороку на місці розстрілу збираються представники влади, Міністерства внутрішніх справ і жителі, щоб вшанувати пам’ять загиблих.

Фото Олександра Зайчука.

Чистота рідного краю

Навесні та восени жителі Придністров’я беруть до рук мітли, щітки та лопати, щоб навести лад у містах і селах республіки. І байдужих до цієї спільної праці немає. До роботи залучаються всі: від Президента до співробітників місцевих спецавтогосподарств, а також жителі населених пунктів.

Цього разу проведенню загальнореспубліканського суботника сприяла справжня весняна погода. Кожен учасник відчував причетність до спільної справи – наведення порядку у нашому спільному домі.

Відкриті двері у світ мистецтва

Звуки музики, хвилювання абітурієнтів і перші кроки до професійного шляху – саме це наповнило День відкритих дверей у Придністровському державному інституті мистецтв ім. А. Г. Рубінштейна. Він є єдиним вищим навчальним закладом, який здійснює освітню діяльність за програмами додаткової, професійної середньої та вищої освіти у галузі художньої творчості, музичного виконавства та хореографії. Під час заходу студенти за підтримки наставників влаштували справжнє свято: кожна кафедра презентувала виступ, який захоплював та переносив у чарівний світ мистецтва.

Ще однією знаковою подією тижня стало проведення конкурсу «Юний танцюрист Придністров’я». Він зібрав близько 400 дітей з усієї республіки, які продемонстрували талант, майстерність і любов до танцю.

Головне фото Ольги Азарової