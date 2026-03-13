Анонс газеты «Приднестровье» на 14 марта

От них во многом зависит атмосфера в доме, быт, комфорт, порядок на улицах города и, далеко не в последнюю очередь, наше настроение… Читайте материал о крайне важном и непростом труде – в преддверии профессионального праздника работников ЖКХ и бытового обслуживания, которые… «Создают красоту и уют».

Иногда самые важные истории рождаются из простых вещей: из разговора с подругой за чашкой кофе, из тревоги за потерявшегося питомца или из детского восторга перед живой черепахой в музее. В них — наши переживания, надежды, забота друг о друге и маленькие радости, из которых и складывается жизнь. В рубрике «Лучшие подруги» мы собрали несколько таких историй — искренних и очень человеческих.

Фигурное катание в Тирасполе имеет свою историю и своих энтузиастов. Уже почти два десятилетия тренер Ольга Чурбанова учит детей грации, терпению и сложным элементам на льду. Как появилась местная школа фигурного катания и чем живёт клуб сегодня — читайте в материале «Аксель» по-нашему».

Участковый врач-педиатр Виктория Плешко уже более 10 лет заботится о здоровье маленьких пациентов Рыбницы. Родители ценят её за профессионализм, внимательность и доброту, а коллеги — за преданность делу. Как складывался путь врача, для которого работа с детьми стала настоящим призванием, — узнаете из очерка «Мечта, ставшая явью».

Какими мы представляли XXI век в детстве — и каким он оказался на самом деле? Размышления об этом навеяла выставка художника Геннадия Зыкова и его пейзажи, запечатлевшие молдавские сёла конца прошлого века. Прогулка по селу Кицканы превращается в размышление о времени и традициях «Уходящий этнический колорит».

Театр мод «Миллениум» уже четверть века украшает культурную жизнь Слободзеи яркими показами и оригинальными коллекциями. Его основательница Людмила Чебручан сумела объединить моду, хореографию и народные мотивы, создав по-настоящему творческую студию для юных моделей. О том, как появился и чем живёт сегодня этот необычный коллектив, — в материале «Многоликий и креативный «Миллениум».

Одинокие пожилые люди нуждаются в заботе и внимании, и здесь на помощь приходят социальные работники. Истории Нины Заец, Людмилы Гончаренко и Светланы Койки показывают, насколько важна преданность профессии, человеческое тепло и готовность помочь в любой ситуации — от покупки продуктов до экстренного вызова врача. Они — «Люди с золотым сердцем». Читайте в одноименном материале.

Все мы восхищены возможностями искусственного интеллекта, но при этом испытываем смутный, затаенный страх: а к чему приведёт такой сценарий? О вызовах и угрозах – в авторской рубрике «Фернет и интернет». Останутся ли технологии в руках homo sapiens? Ответ в материале «Молчи, человеческий детеныш!»

Делать уборку и мыть посуду некоторые мужья не помогают даже близко. Но есть, как говорят, те, для кого забота о прекрасной половине не начинается и не заканчивается в Международный женский день. «Золотой муж» — правдивая житейская история.

Рубрика «Грамотеи» приведет примеры самых распространённых языковых конфузов и объяснит, как говорить чётко и выразительно, не превращая речь в «масло масляное».