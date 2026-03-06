Вам буде цікаво! Читайте в номері за 7 березня

Ода жінці

У жіночому єстві відбивається навколишній світ. З жінкою ми асоціюємо найніжніше, найбільш зворушливе та красиве, що є в нашому житті. У перші секунди нашої появи в цьому світі наша перша зустріч теж відбувається з жінкою – найдорожчою людиною – Мамою.

Навіть найбагатша мова, найповніший словник не наберуть такої кількості слів, щоб висловити захоплення Її Величністю Жінкою. Вона і мати, і сестра, і подруга, і дружина й бабуся. Є у кожній жінці якась загадка, яку чоловіки розгадують усе життя.

Початок боротьби

У 92-му прихід весни у Придністров’ї був затьмарений молдавським вторгненням. Першими на міцність перевірили дубоссарців. Дата 2 березня 1992 р. посідає особливе місце в придністровській історії. З цього дня почалася широкомасштабна агресія Молдови проти народу Придністров’я. Ще до цього напруженість у відносинах між двома берегами Дністра наростала з кожним днем. Молдовська влада не хотіла миритися з рішучим настроєм придністровців самостійно визначати власну долю, будувати державність на своїй землі та говорити своєю мовою.

Весна і «Мерцішор»

Традиційний фестиваль мистецтв приходить на нашу землю з першим днем весни. Він символізує пробудження природи та надію на краще майбутнє. У перші десять днів березня творчі колективи республіки – професійні, народні та аматорські – виступають перед публікою зі своєрідними творчими звітами. На різних сценічних майданчиках панує феєрія музики та хореографічних номерів: артисти демонструють глядачам усе, на що здатні.

