Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 7 мартие, ал зиарулуй ностру

Соций Иван Константинович ши Татиана Михайловна Беженару сынт ымпреунэ 33 де ань плин де сенс ши дэруире, кэч ау алес сэ фие пэринць пентру 8 копилашь адоптаць. Се стрэдуеск ка фиекаре, ажунгынд ла вырста матурэ, сэ айбэ о професие, сэ фие ынцелепт, онест, чинстит, сэ-шь юбяскэ фамилия, сэ-шь стимезе пэринций, сэ фие патриот ал цэрий.

Деталий гэсиць ын артиколул «Повестя уней фамилий феричите»

С-ау куноскут ынтр-о царэ стрэинэ, деши амбий сынт де прин пэрциле ноастре. С-ау ындрэгостит ши ау ревенит ын Нистрения. Ау реушит сэ сэдяскэ ун пом, сэ реконструяскэ о касэ ши сэ едуче трей копий: Ксения, Ана ши Олег.

Деспре фамилия Фрунза читиць ын артиколул «Драгостя мамей е уна фэрэ марӂинь»

Повестя фамилией Лунгу дин капиталэ е уна фоарте интересантэ ши кяр ку нотиче де миракол. Думитру а черут-о ын кэсэторие пе Ливия пе мунтеле Тахталыдаг дин Турчия. Ау трей копилашь ку нуме необишнуите: Тигран, Кристиан ши Бриана. Ши дакэ ам аминтит деспре миракол, сэ штиць кэ фетица а фост програматэ ку ажуторул «карнетулуй де доринце».

Врець сэ афлаць деталий? Читиць артиколул «Кынд ешть ымплинитэ»

Ана Десятникова а гэсит екилибрул перфект ынтре ригоаря леӂий, респонсабилитатя де мамэ ши деликатеця фирулуй де бумбак. Думняей шь-а ынчепут кариера ынтр-ун домениу ал ординий де дрепт – журиспруденца. Ынсэ, адэвэрата са «ревелацие» а венит одатэ ку чел май импортант рол дин вяца уней фемей – чел де мамэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Кэлдура мынилор юбитоаре»