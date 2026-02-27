Анонс газеты «Приднестровье» на 28 февраля

Уходящая зима была суровой, такой мы давно не переживали, но это и хорошо – весна тоже будет настоящей, обильной, не засушливой, как в последние годы. Пробуждению души к свету и творчеству также служит наш традиционный праздник «Мэрцишор», которому посвящён 10-дневный фестиваль искусств. Он, как всегда, будет насыщенным и разнообразным. Подробнее в материале «Добро пожаловать, весна!».

Современный мир уже невозможно представить без цифровых технологий. Искусственный интеллект всё активнее входит в повседневную жизнь, меняя привычные процессы и открывая новые возможности для общества и государства. Ярким подтверждением этому стал форум «Технобэк-2026», прошедший во Дворце Республики накануне профессионального праздника специалистов IT-отрасли. Подробнее в материале ««Технобэк». Форум идей и технологий».

Эти двое – настоящие герои нашего времени. Когда вы узнаете их историю, то, бесспорно, согласитесь. Так жить и любить эту жизнь в выпавших на их долю непростых обстоятельствах мог бы далеко не каждый. Об этом — в очерке «Стоит только захотеть».

«Интерцентр Люкс» представил новую коллекцию. Чем удивят дизайнеры и какие подарки уже выбирают к 8 Марта, узнаете из материала «Подарки к весне — со вкусом и от души».

Весна в Грушке начинается у родника Шипот — там, где вода шепчет легенды, а на ветвях расцветает мэрцишор. Источник, спасавший село в трудные годы, и сегодня остаётся его сердцем и гордостью. О традициях, памяти и живой силе воды — в зарисовке «Визитная карточка села».

Вряд ли мы до конца отдаем себе отчет, насколько значительные испытания выпали на долю отцов и дедов. Трудовой подвиг объединил советских людей нескольких поколений. «История глазами строителей» – о том, как возрождался послевоенный Тирасполь.

О чём сегодня пишут наши читатели? О юбилее художественной школы и силе творчества, о верности семье и памяти, о безопасности на улицах и о простом человеческом внимании. В постоянной рубрике «Форум. Трибуна общения» публикуем ваши письма и обращения.

Путешественник из Франции Николя Ваке вот уже год живет в Тирасполе и за это время основательно улучшил свой русский. Теперь сам возит туристов по городам и селам, обзавелся друзьями, нашел круг полюбившихся мест. А на днях посетил редакцию газеты… «Из Амьена в Тирасполь» – о том, чем привлекают берега Днестра.

Их принято бояться, но страх перед ними часто преувеличен. Они по-своему не только полезны, но очень даже красивы и интересны. Речь идёт о пауках. Посмотреть на них с разных сторон предлагает лирическое эссе «Чудовища или артисты?».

