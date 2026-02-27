Вам буде цікаво! Читайте в номері за 28 лютого

Барвиста слов’янська палітра

У Придністров’ї проживають представники понад 70 національностей. Поліетнічний, багатомовний і багатоконфесійний край – приклад національного різноманіття і толерантності. Тут розмовляють рідними мовами предків, шанують їхні заповіді, традиції та звичаї.

Про яскраву палітру багатонаціонального краю наші читачі можуть дізнатися з матеріалів, опублікованих на п’ятій і сьомій сторінках свіжого випуску друкованого видання «Гомін».

Пінкертони в галузі економіки

За радянських часів вони викривали валютників і спекулянтів, боролися з неправедними нетрудовими доходами. Часи кардинально змінилися: нині вони на передовій боротьби з творцями «фінансових пірамід» і телефонними шахраями. Це співробітники Управління боротьби з економічними злочинами та корупцією МВС. Їхня щоденна робота – протистояти тим, хто «чесно жити не хоче», хто шукає лазівку, щоб підірвати економічний потенціал країни. І так вже 34 роки тільки придністровської історії.

Про минуле і сьогодення у протистоянні співробітників Управління шахраям різних мастей розповідає публікація, розміщена на шостій шпальті чергового номера газети «Гомін».

Фуете на головній сцені республіки

Такий жанр виконавського мистецтва, як балет, є досить рідкісним гостем на наших сценічних майданчиках. Однак нещодавно всім придністровцям пощастило – до нас завітали вихованці Академії балету «ATTITUDE» та солісти Національного театру опери і балету ім. Марії Бієшу.

На сцені Палацу Республіки вони показали поціновувачам мистецтва легендарний балет «Дон Кіхот». А в залі – аншлаг! Бажаючих побачити класичну постановку було дуже багато. Нагородою для артистів стали тривалі бурхливі оплески.

Наш кореспондент також доторкнувся до чарівного світу балету. Вражений виставою, він поділився власними емоціями в публікації, розміщеній на сьомій шпальті нового випуску газети «Гомін».

Крім того, творчий колектив видання підготував ще низку публікацій.

З них ви дізнаєтеся про:

ювілей Кам’янського районного товариства української культури;

святкування в республіці Дня захисника Вітчизни;

пленум Спілки письменників Придністров’я;

презентацію книги про аса повітряних боїв, який народився в Григоріопольському районі;

133-ю річницю столичної гімназії, серед випускників якої були Герої Радянського Союзу та Герої Соціалістичної Праці;

новий просвітницький проект державної архівної служби;

погоду на початку довгоочікуваної весни.

Головне фото Валерія Круглікова.