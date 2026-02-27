Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 28 фебруарие, ал зиарулуй ностру

Валентина Козма есте принтре чей каре трансформэ фиреле де лынэ ши бумбак ын симболурь але сперанцей, реушеште сэ комбине ку о елеганцэ рарэ фиреле алб ши рошу. Пентру думняей конфекционаря мэрцишоарелор ну е о ынделетничире сезониерэ, е ун акт де резистенцэ културалэ ши о формэ де терапие прин фрумос.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ла пьепт ши ын суфлет»

Шкоала №15 дин орашул Бендер а гэздуит ынтруниря методикэ орэшеняскэ а ынвэцэторилор де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ. Ынвэцэторий ау фэкут скимб де експериенцэ, шь-ау ымпэртэшит стратеӂииле де сукчес ши солуцииле практиче, стимулынд колабораря ши ынвэцаря интерактивэ ла лекций, консидерынд кэ астфел май ушор се вор адапта ла скимбэриле ын програма де лукру ши имплементаря унор методе педагоӂиче модерне

Деталий гэсиць ын артиколул «Скимб де експериенцэ»

Фамилия артиштилор де чирк Райлян, Альона ши Олег, дежа презинтэ о династие. Ла пэринць с-ау алэтурат ши фечорий Арсений, Антон ши Андрей ымпреунэ ку соция са.

Деталий гэсиць ын артиколул «Шари-Вари»