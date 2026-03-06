Анонс газеты «Приднестровье» на 7 марта

Субботний номер газета «Приднестровье» посвятила женщинам — их силе, таланту, характеру и умению вдохновлять. В наших материалах — истории тружениц, спортсменок, руководителей, матерей и творческих людей, которые каждый день делают жизнь вокруг теплее и светлее.

Легендарная тираспольская фабрика «Одема» начиналась после войны с двенадцати женщин и маленькой мастерской. Сегодня предприятие по-прежнему сохраняет свою главную особенность — сильный и дружный женский коллектив, где опыт передают молодым ученицам. Как живёт фабрика сейчас и почему сюда продолжают приходить работать девушки — в материале «У «Одемы» женское лицо».

Иногда интересная история начинается с самой обычной поездки на такси. За рулём автомобиля — Людмила Каспарова, женщина с богатым жизненным опытом: от швеи и предпринимателя до водителя такси и психолога. О том, как она меняла профессии, преодолевала трудности и находила себя в разных сферах жизни, — в очерке «За рулём и в жизни – уверенно».

Три дочери, три характера, три мира увлечений и папа, который старается найти подход к каждой. В семье Куделиных царят творчество, взаимопонимание и любовь. О том, как живётся в таком дружном доме и как здесь готовятся к 8 Марта, — в материале «Счастье быть отцом трёх дочерей».

Иногда судьба приводит человека в новое место, и оно становится родным на всю жизнь. Так произошло с Надеждой Лутий, которая много лет живёт и работает ради людей в сёлах Валя-Адынка, Константиновка и Ульяновка. О том, почему земляки снова и снова доверяют ей руководство, — в очерке «Хозяйка села».

Женский футбол в Приднестровье набирает обороты и уверенно разрушает стереотипы. Всё больше девочек выходят на поле, доказывая, что сила, дисциплина и командный дух не зависят от пола. О первых победах, лидерстве и характере юных спортсменок рассказывает в интервью «Женский футбол сильнее стереотипов» тренер Марина Тарнавская.

История семьи, прошедшей через войну, лагеря и разлуку, вдохновила молодую приднестровскую писательницу Кристину Милик на повесть «Когда сердце сильнее войны». В центре книги и нашего разговора с автором — «Сила характера, сила любви», способные победить даже войну. Читайте в одноименном материале.

Так уж повелось: на работе мы отдыхаем от дома, а дома – от работы. Но есть люди, для кого хобби, профессиональное поприще и дело всей жизни – одно и то же. «Поющие 7Я» – о том, как можно найти себя.

В городах Приднестровья есть улицы, названные в честь женщин, чьи судьбы связаны с подвигом, войной и служением людям. О скромных героинях, проявивших мужество и самоотверженность в самые трудные годы истории, узнаете из материала «Свет их имен на карте городов».