Вам буде цікаво! Читайте в номері за 21 лютого

Пам’ятати – наш обов’язок

Їх покликала Батьківщина. Служити на південних рубежах, захищати інтереси спільної великої країни. В Афганістані вони чесно виконували військовий та інтернаціональний обов’язок, накази командування. На жаль, близько 15 тисяч радянських солдатів повернулися на батьківщину в цинкових трунах, 54 з них – до Придністров’я.

Через три роки пішла в історію і їхня спільна Батьківщина, інтереси якої вони захищали. Війна та загиблі товариші по службі сняться їм досі. У снах вони, як і раніше, прикривають бойового товариша, ділять із ним солдатську юшку з казанка кольору хакі.

У їхніх душах, як і раніше, «болить» Афганістан, а наш спільний обов’язок – не забувати тих, хто залишився «за річкою».

Про те, як це було, як сотні тисяч радянських військовослужбовців пройшли через горнило афганської війни, як поверталися додому й налагоджували своє мирне життя, читачі «Гомону» мають можливість дізнатися з публікацій на 3-й сторінці чергового випуску нашого тижневика.

На перехресті смислів

До 95-річчя відомого придністровського живописця Геннадія Зикова в музеї образотворчого мистецтва м. Тирасполя відкрилася виставка його чудових робіт. Геннадій Михайлович – член Спілки художників СРСР і Придністров’я, заслужений діяч мистецтв ПМР. Організатори назвали експозицію «Перехрестя смислів», вклавши в неї філософський зміст, який уособлює й особистість автора, його біографію, творчу місію та послання нащадкам. Сама ж виставка робіт Геннадія Зикова – це своєрідний простір, де органічно сусідять різні епохи та людські долі. У двох музейних залах представлено понад 50 творів майстра, який уже пішов від нас.

Наш кореспондент уважно ознайомився з картинами і поділився власними враженнями з читачами чергового номера «Гомону» на п’ятій шпальті друкованого видання.

Сонце світить, сонце гріє…

Одержання енергії з відновлюваних природних джерел – один з перспективних напрямів розвитку енергетики. Він дозволяє не лише зберегти навколишнє середовище, а й зменшити навантаження на традиційні енергосистеми, забезпечити енергетичну автономність домоволодінь, підприємств, установ та різних об’єктів соціальної інфраструктури.

У Придністров’ї усвідомили, що нам теж необхідно використовувати енергію, даровану природою. Впровадження сонячних панелей стає все більш затребуваним і є важливою складовою довгострокової державної стратегії щодо досягнення енергетичної незалежності республіки.

За останній рік на ринку з’явилося чимало суб’єктів господарювання, готових надати послугу з введення в експлуатацію сонячної станції «під ключ». Серед них і компанія «Торговий проект».

Читачі «Гомону» можуть дізнатися, що, кому і за яку ціну пропонують фахівці компанії з розвитку альтернативної енергетики, зі статті, опублікованої на сьомій шпальті свіжого випуску газети.

Крім того, творчий колектив нашої газети підготував для читачів ще низку публікацій, що розповідають про:

виставку, яка відкрилася в Дубоссарах до Дня захисника Вітчизни;

гідних придністровців, які обрали своїм професійним шляхом захист Батьківщини та забезпечення її безпеки;

змагання для дорослих і дітей з обмеженими фізичними можливостями;

благодійну діяльність молодого покоління;

пісне меню.

