Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 21 фебруарие, ал зиарулуй ностру:

Де Зиуа Мондиалэ а Лимбий ышь сэрбэтореште зиуа наштерий поетул нистрян контемпоран Максим Михайлов, бэштинаш дин сатул Подойма, районул Каменка. Ну ын зэдар соарта «а пус печетя» пе фрунтя луминатэ а тынэрулуй поет, легынду-л пентру тоатэ вяца ку лимба ши литература. Максим ын креация са купринде Универсул ку челе май актуале темеле дин вяца сочиетэций.

Фамилия Адук дин локалитатя Гыска (субурбия орашулуй Бендер) ку сфинцение респектэ традицииле моштените де ла стрэмошь. Ятэ ши акум, де сэрбэтоаря Масленицей, аидома мажоритэций нистренилор, господинеле препар клэтите ку фел де фел де умплутурь ши ынтылнеск оаспеций. Соцул Вячеслав адорэ клэтителе ку сомон, фечорул Едуард — ку вишине, яр господина касей ле преферэ пе тоате, кэч сынт густоасе, атрэгэтоаре, мироситоаре ши препарате ку драгосте.

Чентрул спортив републикан де реабилитаре пентру персоане ку дизабилитэць, ампласат ын Тираспол, диспуне де трей сэль спациоасе, ын каре пермнаент се десфэшоарэ антренаменте ши компетиций спортиве. Речента, пентру Купа РМН ла волей ын рындул дисчиполилор школилор корекционале дин републикэ, а авут лок ын фебруарие. Практикаря ачестуй ӂен де спорт асигурэ о формэ физикэ бунэ, дар ши контрибуе ла дезволтаря армониоасэ а тинерилор дин пункт де ведере физик, психолоӂик ши сочиал.

