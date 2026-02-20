Анонс газеты «Приднестровье» на 21 февраля

В новом выпуске газеты «Приднестровье» — разговор о главном: о людях, традициях и ценностях, которые формируют характер республики и её будущее. От военно-патриотического воспитания молодёжи и диалога поколений до сохранения исторической памяти и культурного наследия; от заботы о природе и братьях наших меньших до простых радостей семейных традиций — каждый материал объединён общей мыслью: сила общества рождается в ответственности, неравнодушии и уважении к прошлому и настоящему. Читайте, размышляйте, находите своё — и оставайтесь с нами.

Военно-патриотическое воспитание молодёжи – одно из приоритетных направлений государственной политики нашей республики. Оно призвано способствовать формированию гармонично развитой личности человека и гражданина, его духовно-нравственных ценностей и необходимых физических качеств и навыков. В материале «Мирный практик военного дела» — беседа корреспондента газеты с руководителем столичного методического объединения начальной военной подготовки, руководителем НВП в тираспольской средней школе-комплексе №12, подполковником запаса Рашидом Юмашевым. Результатом стал

Газета «Приднестровье» продолжает расширять своё информационное пространство и выходит на новый уровень общения с читателями. Теперь у издания есть официальный канал в мессенджере «Мах» — современной и удобной платформе, объединяющей людей, города и страны. Подробнее в материале «МAXимально удобно».

Наша газета продолжает проект «Экспертный клуб», где нет главного и второстепенного, где нет протокола, а есть открытый откровенный диалог. Журналисты за одним столом с приглашёнными гостями, экспертами в разных областях, говорят об актуальном, о том, что касается каждого. В преддверии Дня защитника Отечества гостями мероприятия стали люди, для которых служба и защита Родины — не простые слова, а дело всей жизни, проверенное временем, испытаниями и личной ответственностью за судьбу своей земли. Подробнее в материале «В диалоге поколений — сила республики».

На тематической странице «Мои года –моё богатство» пенсионеры благодарят, вспоминают, делятся историями героев и ценят внимание к своему опыту. Читайте о простых привычках для здоровья и долголетия, советах психолога, трогательных воспоминаниях о студенческих годах и жизни ветеранов. Истории, которые вдохновляют, объединяют поколения и помогают находить радость в каждом дне!

Былинный лад, где верх над темными силами «во чистом поле» неизменно одерживают русские богатыри, а ещё больше новейшая мультипликация заслонили от нас подлинную историческую картину. На протяжении столетий предки славян подвергались сокрушительному натиску кочевой степи. Так было и во времена Аварского каганата. «Быша и обре» – читайте в постоянной рубрике «Народ как река».

Газета «Приднестровье» уже не раз затрагивала тему мозаичных панно на сельских остановках. О том, стоит ли сохранять советское наследие и какие в этой связи существуют проблемы – в материале «Шедевр на обочине».

Ей всего одиннадцатый год, но каждое утро она выходит из дома не ради прогулки — её ждут те, кто не умеет просить о помощи. Дубоссарская четвероклассница Имтиталь Абугалюн кормит бездомных животных, лечит, ищет для них добрые руки и мечтает стать ветеринаром. За её плечами — неравнодушие, смелость и большое сердце, которое не проходит мимо чужой боли. Читайте об этом в очерке «Любовь без лишних слов».

Деградация пресноводных ресурсов – острейшая экологическая проблема современного мира. Каждая речушка, даже совсем маленькая, заслуживает бережного и уважительного отношения. Даже самый непритязательный водоём имеет своё лицо и свои тайные сокровища. Подробнее об этом читайте в лирическом эссе «Живой Колкотовый ручей».

В материале «Блины по-астаховски» наш корреспондент делится рецептом блинов, которые она всегда печёт для своей семьи на Масленицу. Рецепт собран по мельчайшим крупицам – от бабушки, мамы, из интернета.