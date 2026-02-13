Анонс газеты «Приднестровье» на 14 февраля

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана — так закончилась почти десятилетняя война, оставившая глубокий след в судьбах тысяч людей. Среди них —

Виктор Скрипник, служивший в 1985-1986 годах в отдельном штурмовом авиаполку и обеспечивавший боевую работу легендарных «Су-25» в небе Афганистана. Публикуем его воспоминания «Задание командования выполнили».

Зимний «Ягорлык» укрылся снегом, но за внешней тишиной продолжается жизнь и научная работа. Единственным научный заповедник Приднестровья и важнейшая территория сохранения природы среднего Днестра отмечает 38-летие. О том, как переживают холодный сезон его обитатели и чем помогают им люди, расскажет зарисовка «Под белым покрывалом».

Коротное — село с более чем двухвековой историей, где бережно хранят традиции и умеют жить «миром». Здесь под звон колоколов восстанавливают храм, заботятся о старом колодце, встречают аистов и растят детей, продолжая писать свою летопись. О людях, памяти и

обновлении села узнаете из очерка «Жизнь в тихой излучине Турунчука».

Как рождается настоящая любовь — из мимолётной влюблённости, прогулок по набережной и чашки ароматного чая на двоих? В материале «От влюблённости до любви» — история Владислава и Анастасии, которые сумели превратить романтику юности в крепкую семью. О приднестровских местах для свиданий, ссорах и примирениях, взрослении чувств и главном шаге от «бабочек в животе» к осознанной любви — читайте на страницах нашего издания.

Человеку свойственно стремиться заглянуть в будущее. С этим связаны и всевозможные предсказания, и обычные метеопрогнозы. Однако допустимо ли обращаться за советом к астрологам, тарологам, экстрасенсам? В чем разница между духовным и магическим? На эти вопросы отвечает настоятель столичного Свято-Никольского храма протоиерей Никита Заверюха – разговор в серии «Духовный взгляд».

Рубрика «Красная книга» — о редких и уязвимых видах, которым всё труднее выживать рядом с человеком. На этот раз в центре внимания — европейская норка. Почему она исчезает и есть ли у неё шанс сохранить своё место в природе — в материале «Зверек с ошибочным названием?».

В живописном селе Ротар Каменского района живёт мастерица Галина Безушко, чьи работы неизменно вызывают восхищение. Вышивка, ткачество, бисер и даже стихи на молдавском языке — её талант передаётся из поколения в поколение, превращая дом в настоящий музей народного искусства. О творческом пути и семейных традициях рукодельницы — в зарисовке «Ее работы – удивление и восторг».

Реальность, связанная с искусственным интеллектом, открывает перед нами новые возможности, но и оставляет перед лицом новых вызовов. О том, чего никогда не поймет ИИ – в материале «Носорожьи идеи».

Что скрывается за кулисами кукольного театра и кто на самом деле управляет сказкой — кукла или актёр? В материале «Кукла может говорить, может сказку подарить» — путешествие в таинственный мир Театра кукол, разговор с его художественным руководителем Владиславом Олейником, история создания коллектива и секреты рождения спектаклей. Читайте о живом чуде сцены, «машине времени» для взрослых и детей и магии, которая по-прежнему сильнее любых гаджетов.

Спортивные новости, афишу культурных мероприятий и гороскоп читатели найдут в конце номера.

Оперативную информацию читайте в официальном телеграм-канале «Приднестровье» https://t.me/gazeta_pmr