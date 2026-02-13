Вам буде цікаво! Читайте в номері за 14 лютого

Служителі образотворчого мистецтва

Придністровському державному художньому музею, розташованому в Бендерах, виповнилося 54 роки. Першу виставку тут відкрили 11 лютого 1972 року. Вона й ознаменувала початок історії місцевої картинної галереї. Ідея її створення належить першому секретареві Бендерського комітету Компартії Молдавії Олексію Мацневу.

Першим директором галереї призначили Олексія Лосєва – учасника фінської та Великої Вітчизняної воєн, працівника Бендерського міськвиконкому.

За роки діяльності картинної галереї, нині Придністровського державного художнього музею, виставки відвідало понад три мільйони людей. Серцем музею є незвичайна колекція, що налічує понад 7 тис. робіт відомих представників живопису, графіки, скульптури, фотографії, а також цінні експонати декоративно-прикладного мистецтва. Вона не перестає дивувати придністровців і гостей республіки.

Про минуле та сьогодення цього осередку культури передплатники «Гомону» дізнаються зі статті, опублікованої на останній шпальті нашої газети.

Полігони ТПВ: як нам їх облаштувати?

Одним із перших завдань призначеного на посаду заступника Голови Уряду Віталія Нягу був інспекційний об’їзд полігонів твердих побутових відходів республіки.

Це стало виконанням доручення Глави держави. Члени комісії вивчили екологічний стан полігонів ТПВ, а також розглянули ситуацію щодо несанкціонованих звалищ.

У ПМР налічується 7 санкціонованих полігонів та 60 тимчасових об’єктів зберігання сміття у сільській місцевості. Усі вони потребують додаткового облаштування.

Під час проведених перевірок виявлено порушення вимог законодавства щодо стану під’їзних шляхів, функціонування санітарно-захисних зон та порядку розміщення відходів.

Докладніше про ситуацію, що склалася в республіці з вивезенням і складуванням сміття, на шостій смузі чергового номера друкованого видання розповів наш кореспондент.

Врятуємо душі наших дітей

Цькування (булінг) в освітньому середовищі – це систематичне насильство, яке завдає глибоких психологічних травм, руйнує особистість і може призвести до довгострокових наслідків. І не сказати, що цькування у школі – явище нове. Ні, воно завжди було, бо інакше не зняв би радянський кінорежисер Ролан Биков кіношедевр під назвою «Чучело». Часи змінюються, а негативне соціальне явище залишається. Відмінність від минулого полягає лише в тому, що булінг став максимально публічним – його знімають і викладають у мережу Інтернет.

А це вже привід для органів держвлади, громадськості тривожно бити у дзвони. Непричетних до цькування наших дітей, до цього потворного соціального явища не може бути. Визначено і стратегічну мету спільної роботи – створення єдиного міжвідомчого механізму протидії цьому соціальному злу.

І до відома всіх: при Міністерстві просвіти працює гаряча лінія з питань цькування (булінгу) в освітньому середовищі. Тел.: 0(533) 2-46-95; 0(533) 2-34-97.

Як протидіють цькуванню у школі, журналіст «Гомону» розповів у статті, опублікованій на сьомій сторінці нового випуску газети.

