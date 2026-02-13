Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 14 фебруарие, ал зиарулуй ностру

Институтул Политехник дин Бендер дин кадрул УСН «Т.Г.Шевченко» а гэздуит о масэ ротундэ интернационалэ «Економия «верде» ши економисиря енерӂией», ын чентрул атенцией фиинд тречеря ла економия верде ын Нистрения. Ын кадрул ей студента анулуй патру, бурсиера президенциалэ Виктория Осипова, виитоаре економист, а ворбит деспре речента са лукраре де личенцэ, дедикатэ технолоӂиилор верзь ши материалелор еколоӂиче ын конструкций.

Деталий гэсиць ын артиколул «Економия «верде» ши економисиря енерӂией»

Екатерина Свидерская дин Каменка а ындрэӂит арта де ла о вырстэ фраӂедэ. Май ынтый а ынчеркат а брода, инклусив ку фир изомерик ши ку мэрӂеле, апой а крошета, а модела, а креа таблоурь дин пьеле, артиколе дин хыртие крепонатэ, обьекте декоративе ши тридименсионале дин папиер маше, а мештери фигурь ши композиций дин чимент ши гипс пентру декораря грэдиний, яр астэзь креязэ ши букете луксоасе дупэ метода дизайн вестиментар.

Деталий гэсиць ын артиколул «Мештерица ноастрэ»

Принтре фоштий елевь ай школий де базэ дин сатул Михайловка, районул Рыбница, ыл гэсим ши пе Олег Вышковский, кэруя й-а фост сортит сэ факэ армата ын Афганистан. Думнялуй ышь аминтеште кэ ын ачя царэ ындепэртатэ мереу виса сатул сэу де пе кряста де дял, яр ла ревенире акасэ — фок, фум, бубуитурь, прафул цэрий ориентале.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ыл алинау висуриле»

О ынтылнире де суфлет, дупэ 40 де ань, а авут лок речент ла шкоала медие де културэ ӂенералэ дин сатул Коротна, районул Слобозия. Май мулць абсолвенць ай промоцией анулуй 1986 ау организат о ынтылнире ку фоштий колеӂь ши професорь, ын кадрул кэрея ау депэнат аминтирь ши ау ворбит деспре реализэриле де песте ань.

Деталий гэсиць ын артиколул «О кэлэторие принтре аминтирь»