Анонс газеты «Приднестровье» на 7 февраля

«Постоянно учиться, совершенствоваться, продвигать в жизнь новые открытия медицинской науки, а главное – любить людей и своё профессиональное призвание», — с таким настроем живёт и работает Ирина Солоницкая – врач-ревматолог кардиоревматологического диспансера ГУ «Республиканская клиническая больница» (РКБ) и главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения ПМР, лауреат государственного конкурса «Человек года-2025» в номинации «Здоровье нации». Ей посвящён очерк «С детства хотела помогать людям».

В Тираспольском суворовском военном училище отметили девятую годовщину со дня его основания. В актовом зале собрались суворовцы всех выпусков — те, кто выбрал военную стезю, и те, кто пошёл гражданским путём, но сохранил верность школе, товариществу и своим алым погонам. О встрече, воспоминаниях и судьбах выпускников — в материале «Алые погоны».

Что делать, если кажется, что объездил всё Приднестровье? Какие ещё найти достопримечательности? Как перенастроить себя?.. О том, возможен ли конец географии – в материале «Белые сны».

«Гений русской химии», создатель противогаза, автор сотен научных работ и человек редкого нравственного масштаба, он внёс огромный вклад в науку, медицину и Победу. О судьбе, открытиях и принципах выдающегося учёного и нашего земляка Николая Дмитриевича Зелинского читайте в одноименном материале.

Сложен путь к спортивным высотам. Но значительно важнее наград – победа над самим собой. Однако преодолевают себя не только спортсмены, но и их близкие – рассказ об этом в небольшой жизненной зарисовке «Марина».

Психологи утверждают, что в эмоциональной памяти человека глубже всего отпечатываются не зрительные и слуховые образы, а запахи и вкусы – наследие бесконечно древних инстинктов. В путешествие по волнам воспоминаний приглашает лирическая зарисовка «Три вкуса детства».

Весенние тренды, полезные советы и вкусные идеи — в рубрике для женщин «Лучшие подруги». Розовые туфли, которые поднимают настроение, честный разговор о питании без мифов, приёмы, визуально стройнящие фигуру, и вкусный салат, который исчезает со стола первым. Читается легко, вдохновляет сразу.

Спортивные новости, афишу культурных мероприятий и гороскоп читатели найдут в конце номера.

